James Rodríguez, tras su llegada a Minnesota: “El FPC no está todavía en mis planes”

James Rodríguez fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS. El colombiano tendrá un contrato inicial de seis meses, con la opción de extensión hasta diciembre del 2026. En el club se encontrará con dos connacionales, el defensor central Jefferson Díaz y el extremo Mauricio Gonzalez.

En la rueda de prensa de presentación, a la que asistió junto al director deportivo, Khaled El-Ahmad, James explicó por qué eligió al club. Asimismo, aseguró que está en buenas condiciones físicas y dejó claro que todavía no se ve en el fútbol colombiano, ante los rumores que surgieron.

Le puede interesar: Oficial: James Rodríguez es nuevo jugador de Minnesota United de la MLS

James Rodríguez, lejos del fútbol colombiano

Cuando le preguntaron por las opciones desde el fútbol local, aseguró que no lo descarta, pero todavía no se ve jugando en la liga nacional.

“El futbol colombiano no está todavía en mis planes, en un futuro uno nunca sabe, pero desde el primer momento quería acá, jugar afuera. En cuanto a Colombia, sería algo raro decir que no, porque en el fútbol uno nunca sabe, pero quiero vivir el dia a día. Ahora estoy acá y quiero estar bien, voy a a estar bien y sé que vamos a ganar partidos y ganar cosas. Hasta el último día voy a darlo todo por la gente que pudo confiar en mí. Cuando confían en ti no puedes hacer nada mal”, dijo al respecto.

Por su parte, agregó que espera que el fútbol colombiano crezca mucho más. “Colombia tiene que crecer mucho más, en muchos puntos. Pude ver el fútbol y tiene que crecer en muchas cosas. no me voy a meter en eso, pero tiene que crecer para que sea un fpubol maps grande y afuera competir de igual a igual con las ligas fuertes”.

It's James with a message 👋 pic.twitter.com/0TLa7j8upX — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

Otras respuestas de James Rodríguez

James valora el esfuerzo que hicieron por ficharlo: “Es verdad que he jugado en clubes grandes, buenos, pero queria esta liga, jugar acá y cuando se dio la chance de estar en este gran club, estuvo un poco lento todo, pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte. Cuando confían en ti tienes que darlo todo para que todos se sientan bien y estoy acá para eso. Para poder ayudar y ganar”.

El hecho de llegar de la Liga MX: “Vengo de una liga fuerte, de una liga física. En julio tuve la oportunidad de jugar contra varios equipos de la MLS, son equipos duros, físicos, pero el futbol es igual en todo lado. Cuando tú llegas a una casa nueva tienes que adaptarte a todas las reglas que hay, vengo a adaptarme al juego que el coach quiere, y todo hace parte, es un proceso. Los procesos algunos son un poco más largos y otros más cortos, pero cuando eres bueno es más fácil”.

¿Por qué eligió al Minnesota?: “Porque es el club que avanzó más, que me quiere, es el club que quiere que yo juegue acá. Es una pregunta fácil, cuando te quieren tienes que darlo todo por estas personas e intentar no fallarles, por eso tengo que estar focus acá y entrenarme bien”.

Lea también: Revelan primeros detalles de la presentación de James Rodríguez con Minnesota United

“No puedo fallar”: “Estoy en una etapa única. En cinco meses tengo la Copa Mundo. Estoy en una etapa que no puedo fallar, tengo que hacer las cosas bien, estoy enfocado con eso. Eso fue de los puntos grandes para poder venir, el club dejó claro que me puede ayudar con eso. Puedo adaptarme al país, entones espero estar bien. Voy a estar bien para poder ganar, ayudarle a mis compañeros y que se haga más fácil que me conozcan y yo conocerlos. Va a ser fácil”.

El frío no es problema: "Estaba esperando esto, toda Colombia también. El que más quería que se diera algo era yo. El club, desde el principio que supe, le dije a ellos que quería estar acá. Ya había estado en una ciudad fría como Múnich, así que no va a haber problema con eso. Es un equipo que tiene pasión, que juega un poco diferente a lo que he jugado, pero no es excusa, vengo a adaptarme, a hacer las cosas bien y sumar".

Néstor Lorenzo, al tanto: “Estaba en contacto con el profe Néstor, él sabe estos pasos, tuve una buena comunicación con él, me ha ayudado mucho y me dijo que no lo pensara, que es una liga en la que podía estar bien. Solo queda entrenarme bien, vengo haciéndolo desde el 3 de enero, como una pretemporada como si estuviera en un equipo, físicamente estoy bien, mentalmente más. Estoy listo para todo lo que sea”.