Independiente Santa Fe trabaja en la llegada de dos refuerzos más: Eduardo Méndez reveló detalles

Independiente Santa Fe aún no ha cerrado su mercado de pases para el primer semestre del 2026. El vigente campeón de la Superliga trabaja en la llegada de dos refuerzos más, según anunció su mismo presidente, Eduardo Méndez.

En diálogo con el programa Fútbol DC, Méndez habló de la posibilidad de contar con dos jugadores más: “Yo tengo negociados dos jugadores, un central, como lo ha pedido el técnico, y un extremo, pero esos jugadores llegarán y se hará efectiva la negociación, siempre y cuando nosotros podamos contar con los recursos".

Sobre esto añadió: “no queremos empeñar la institución, sino queremos mirar la evolución que tenga la venta de abonos y así podernos comprometer a la llegada de estos jugadores. Uno de ellos llegaría comprado, para tenerlo mínimo un contrato de tres años y poder salir adelante”.

Al ser interrogado por Brayan Ceballos, como una de esas dos posibilidades, Méndes no reveló detalles: “A mí a veces la amnesia me llega, pero la negociación está cómo la estoy manifestando”.

¿Cómo serán los abonos de Copa Libertadores?

Este fin de semana, Santa Fe estaría presentando su plan de abonos para los partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores. Eduardo Méndez explicó que se manejarán distintos valores, teniendo en cuenta a aquellos hinchas que se abonaron para la fase regular de la Liga.

“La gente desconoce eso, que el 100% no es para Santa Fe, tenemos diferencias, tenemos que pagar alrededor del 35% en arriendo de impuestos, más el estadio y la logística. También la logística, por decisiones del Gobierno, se nos aumenta, porque ha incrementado la seguridad privada. Por eso decimos que no es el 100% que nos va a llegar, es el 70% y 65%”, explicó inicialmente.

Al respecto añadió: “Mañana sábado se va a lanzar la expectativa, van a saber, tengo entendido, va a saber los precios. Van a tener un beneficio más grande y más importante, los ‘creyentes’, los 7.000 que se abonaron, ellos son los más beneficiados y tendrán el abono más barato".

Y agregó: “Después se abrirá los resilientes, que será los que compren abonos hasta el día 17 de marzo, que es cuando se hace el sorteo. Después del 17 de marzo, depende quién toca, Boca o Fluminense, queremos jugar contra los más grandes, porque estamos confiados que vamos a hacer una buena copa, el precio será totalmente diferente. Esa es la programación y lo que se ha estipulado, para que la institución tenga algunos ingresos”.

¿Pueden jugar Mateo Puerta y Juan Sebastián Quintero?

Sobre los últimos dos fichajes, Mateo Puerta y Juan Sebastián Quintero, explicó que ambos ya están habilitados para jugar: “Sí, ambos ya están inscritos y están aptos para que el técnico los tenga en cuenta”.