¿Indisciplina? Deportes Tolima rescinde el contrato de un jugador clave para Lucas González

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, pierde un jugador que venía siendo clave en su proyecto, tanto cuando lo hacía como titular como cuando tenía que ingresar desde el banco.

Se trata del lateral derecho Yhomar Hurtado, de quien se venía hablando que dejaría la institución. Finalmente, el presidente y máximo accionista del equipo, César Camargo, confirmó la rescisión del contrato del futbolista.

Si bien no dio mayores detalles de la desvinculación, dejó entrever que se habría tratado de problemas de indisciplina, pues no se alineaba a los principios de la institución.

“Es cierto. No quiero entrar en mayores detalles, no quiero ahondar en el tema. Pero no nos acompañará en el semestre. Hay unos principips en el Deportes Tolima que no son negociables en el proyecto. No quedan sino agradecimientos por el tiempo que estuvo con nosotros”, le dijo Camargo a Caracol Radio.

Hurtado llegó en julio de 2023 al equipo de Ibagué procedente de Águilas Doradas. Desde entonces, jugó 125 partidos marcó 7 goles y dio 6 asistencias. Con Lucas González estuvo en 40 juegos, mientras que en el equipo antioqueño (Águilas), disputó 15 encuentros bajo el mando del bogotano.

Se estima que Tolima active la búsqueda de un jugador para la posición del lateral derecho, pues ante la salida de Hurtado solo queda Cristian Arrieta para cubrirla. Asimismo, siguen con la intención de cerrar a un atacante.

Tolima ha disputado cuatro partidos en el campeonato, de los cuales ha ganado dos y ha empatado la misma cantidad. El equipo se ha visto perjudicado por la gran cantidad de expulsados, pues ha sufrido cuatro.