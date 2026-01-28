La zona cordillerana del Quindío en alerta por las emergencias debido a las constantes lluvias

Armenia

En efecto las lluvias han sido fuertes y constantes en los últimos días en el departamento lo que ha generado diferentes contingencias como es en la zona cordillerana.

Precisamente el alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua manifestó que la situación crítica se generó el fin de semana por un deslizamiento de grandes proporciones en la vereda Pedregales cerca a otro punto donde el año anterior se presentaron deslizamientos de rocas que tuvieron que demoler para abrir vía.

Explicó que estuvieron evaluando la situación con gestión del riesgo donde identificaron en 70 metros caída de rocas grandes lo que se complica porque hacia el talud hay riesgo de caída de rocas por eso dijo es clave salvaguardar la vida de los maquinistas y la comunidad que transita por la zona.

“El día domingo de nuevo sufrimos fuertes lluvias en el municipio de Génova, lo cual ha hecho complejo sobre todo el tránsito en la vereda Río Rojo, en la vereda La Coqueta, La Primavera y Pedregales, donde Río Rojo hemos sacado un deslizamiento y una pérdida de banca en las últimas dos semanas, pero siempre chorrea cada vez que llueve”, mencionó.

Agregó el mandatario: “En Pedregales tenemos un nuevo deslizamiento y de grandes proporciones cerca al anterior por 200 m del de Las Peñas, donde el año anterior tuvimos unos deslizamientos en masa en rocas o de rocas gigantes, las cuales tuvimos que entrar a demoler y abrir vía en el sector de Pedregales. Ahora a escasos 200 m, el día de ayer estuvimos evaluando la situación con gestión de riesgo en esta vereda, donde encontramos aproximadamente en 70 m caída de rocas grandes otra vez sobre ese sector. Pero la situación es compleja porque si miramos arriba hacia el talúd, vemos que hay unas rocas a punto de desprenderse".

Llamado a la ciudadanía

En ese mismo sentido envío un llamado a la comunidad para entender que avanzan en el proceso, pero es complejo debido a las diferentes emergencias que se han registrado en varios puntos del municipio.

Afirmó que hay unos sitios donde se registra un alto riesgo por eso deben promover todas las acciones en pro de salvaguardar la vida.

Asimismo, dio a conocer que, aunque cuentan con la maquinaria en ocasiones no está al 100% por daños mecánicos es así como evidenció que hace unos días en la vereda Cumaral sufrieron pérdida parcial de una de las volquetas porque se rodó en medio de la intervención y ya está en el respectivo mantenimiento.

Extendió la invitación a la Corporación Autónoma Regional del Quindío para conocer el diagnóstico del terreno en pedregales debido a las contingencias que allí se presentan por lluvias.