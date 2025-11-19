Las lluvias afectaron el suministro de agua en Armenia, el servicio ya fue restablecido

Armenia

Las constantes lluvias de los últimos días generaron el aumento del caudal del Río Quindío y a su vez las variaciones en los parámetros de turbiedad y color del agua cruda por lo que hubo suspensión del servicio en gran parte de la ciudad.

El gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo Cesar Rodríguez evidenció la complejidad que se vivió puesto que pasaron de tener un río con un nivel de 35 centímetros a un metro lo que derivó en material de arrastre dificultando el abastecimiento efectivo a los usuarios.

“El fin de semana tuvimos lluvias en nuestro municipio, pero más que nuestro municipio en la Cuenca Alta del Río Quindío, pasamos de tener un Río en un nivel de 35 cm a 1 m. Esto genera que la misma fuente hídrica traiga consigo una cantidad de material de arrastre, el cual no nos permite a nosotros poder abastecer y suministrar el recurso en todo el municipio de Armenia por las altas turbiedades que se pueden presentar en el agua", explicó.

Sostuvo que frente a lo anterior decidieron desde la planta de tratamiento cerrar algunos sectores hidráulicos de acueducto para no dejar a toda la ciudad sin agua.

“Adicional de los colores también que con este martelal de arrastre se van presentando en el agua cruda que llega a La Bocatoma, es por eso que desde la planta de tratamiento se tomó una decisión y era cerrar algunos sectores hidráulicos de acueducto en nuestro municipio con el fin de no dejar a toda la ciudad sin agua", señaló.

Fue enfático en decir que después de un arduo trabajo lograron restablecer el servicio sobre el mediodía del martes en los sectores que estaban siendo afectados desde la tarde del lunes festivo.

“Ya en este momento se han superado los impases que se que se dieron este fin de semana en La Bocatoma en el Río Quindío, ya se hicieron lavados de algunos filtros también que necesitábamos desde la planta desde el área de distribución se está revisando y realizando chequeos en todo el sistema de acueducto de nuestro municipio con el fin de poder abrir eh hidrantes y se requiere para poder mantener el nuestro sistema acorde y poderle prestar un buen servicio a toda la comunidad", mencionó.

En cuanto a los desafíos por los riesgos que continúan debido a las condiciones climáticas, el gerente dio a conocer que establecen las actividades de limpieza y monitoreo para garantizar el servicio hídrico.

Invitó a reforzar la cultura ciudadana frente a la disposición de residuos, teniendo en cuenta la importancia de no arrojar basura a las calles o sumideros de la ciudad, ya que esto puede generar obstrucciones y daños en el sistema de alcantarillado.