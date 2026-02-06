Uribe denunció que grupos “criminales” obligan a votar por Iván Cepeda en municipios del Tolima

Tolima

Duros cuestionamientos lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el precandidato presidencial Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro, en medio de su reciente visita a Ibagué, ciudad en la que asistió a un encuentro con más de 2.200 seguidores.

Uribe aprovechó su intervención en tarima para denunciar que la campaña de Cepeda cuenta con el respaldo “burocrático” del Gobierno Petro y, además, de grupos “criminales” que obligan a votar por él en municipios del Tolima.

“No contento con el apoyo burocrático del Gobierno, es el candidato de los criminales que confiesan en todas partes. Lo dicen en Cunday, lo dicen en Planadas, lo dicen en la cordillera y en el plan: que hay que votar por Cepeda, el candidato de Petro”, aseveró Uribe.

Días atrás, las autoridades revelaron que el máximo cabecilla del frente Ismael Ruiz, de las disidencias de las Farc, amenazó por WhatsApp a candidatos al Congreso para impedirles hacer campaña en el sur del Tolima. Sin embargo, al ser consultado por Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, aseguró que las amenazas eran generalizadas y no se concentraban en ningún candidato o movimiento político en particular.

Gracias Ibagué. Pido a Dios que, en los años que me preserve, pueda servir al Tolima.



Toda la ilusión en Paloma, desde la firmeza del Tolima para toda Colombia. pic.twitter.com/Phowjxt3IB — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 6, 2026

El también candidato al Senado de la República por el partido Centro Democrático se refirió a las críticas que le hacen por los denominados ‘falsos positivos’ cometidos durante sus dos periodos de Gobierno, y aseguró que la campaña de Cepeda intenta obtener réditos electorales con dicha tragedia.

“El único número que Cepeda sabe es el de los 6.400 para afectar mi honra, y la única tesis que pasa por su cabeza —la primera, que se la reconozco— es que hay unos marxistas, comunistas y castristas sospechosos, pero Cepeda es declarado. Petro es maoísta, siempre tiene reversas estratégicas, como las que tuvo con Trump, pero Cepeda arrasa en nombre del comunismo staliniano”, esgrimió el expresidente.

A lo largo de su discurso, el expresidente Uribe también pidió a los tolimenses respaldar la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia, inicialmente en la Gran Consulta por Colombia, que se realizará el próximo 8 de marzo, cuando podría resultar electa como la candidata de la coalición de centroderecha.

