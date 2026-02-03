Disidencias de Iván Mordisco amenazan por WhatsApp a candidatos en el Tolima

Tolima

Preocupadas permanecen las autoridades en el Tolima luego de que se conociera un audio difundido a través de WhatsApp, en el que Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias ‘Chapolo’, cabecilla del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, amenaza a los candidatos que pretenden llegar al sur del departamento para hacer campaña.

En el audio se escucha a ‘Chapolo’ identificarse como cabecilla de este grupo, que a su vez hace parte del Bloque Central Isaías Pardo, facción de alias Iván Mordisco.

“Le mando este audio para lo siguiente. Lo que pasa es que ustedes están haciendo campaña, se están metiendo como Pedro por su casa, por donde se les antoja, engañando a la gente. Entonces no quiero ver más políticos dentro de las regiones haciendo campaña. Todo el que se preste para hacerles campaña a ustedes, les voy a aplicar la ley anticorrupción”, se le escucha decir.

Según el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, dicho mensaje ha circulado a través de WhatsApp y ha sido dirigido a varios candidatos, sin importar su corriente política.

“No puede haber zonas vedadas para los candidatos. Durante 25 días vamos a tener que hacer un esfuerzo para garantizar que todos los candidatos a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara y a las curules de paz puedan desplazarse a los municipios y realizar sus actividades”, manifestó Bocanegra.

El funcionario señaló que la organización al mando de alias ‘Chapolo’ tiene presencia en la zona rural del municipio de Rioblanco. Sin embargo, también se han conocido reportes sobre la presencia del frente Ismael Ruiz en municipios como Chaparral, Planadas y Ataco, donde estarían involucrados en actividades de minería ilegal.

Desde julio de 2025, la Gobernación del Tolima ofrece hasta 100 millones de pesos como recompensa por información que permita la captura de alias ‘Chapolo’.