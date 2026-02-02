Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Álvaro Uribe coinciden en misa en Riohacha

Este lunes 2 de febrero, los precandidatos a la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia asistieron a la eucaristía en honor a la Virgen de los Remedios, patrona de Riohacha.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el marco de las festividades tradicionales de la ciudad y contó con la presencia de numerosos feligreses.

En el mismo acto litúrgico también se encontraba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cumplió su habitual cita con la llamada ‘Vieja Mello’, advocación mariana de la cual se ha declarado devoto y confeso. La coincidencia de los precandidatos y Uribe no pasó desapercibida entre los asistentes y seguidores.

El hecho generó interrogantes en sectores de la opinión pública, que se preguntan si se trató únicamente de una coincidencia en el marco de una celebración religiosa o de un eventual acercamiento con miras a futuras contiendas electorales.

Hasta el momento, ninguno de los aspirantes a la Presidencia ha publicado fotografías ni mensajes en los que se evidencie un encuentro conjunto, por lo que no existe confirmación de que se haya sostenido algún tipo de reunión política durante la jornada.