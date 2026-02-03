“Alguien va a salir aburrido y no es Trump”, Paloma Valencia sobre reunión en Washington

Cali

Durante su visita a Cali, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Aseguró que “alguien va a salir aburrido y no es Trump”, al advertir que el jefe de Estado colombiano no podrá sostener su política de “paz total” mientras intenta alinear la estrategia antidrogas de Estados Unidos.

“Es la paz total o es la política antidrogas, ambas cosas no las puede sostener”, señaló.

La senadora también afirmó el gobierno ha complacido a grupos criminales responsables de los cultivos ilícitos que afectan al país.

“Uno no puede quedar bien con todo el mundo, todo el tiempo. Él le ha dado gusto a todos los grupos criminales que nos tiene llenos de cultivos ilícitos”, agregó.

Además, sostuvo que las políticas de Petro continuarían o se verían reforzadas con figuras, como el senador y también candidato presidencial Iván Cepeda.