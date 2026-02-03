“Alguien va a salir aburrido y no es Trump”, Paloma Valencia sobre reunión en Washington
La candidata del Centro Democrático advierte que el presidente Gustavo Petro no podrá sostener su política de “paz total” al mismo tiempo que la estrategia antidrogas de EE. UU.
Cali
Durante su visita a Cali, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Aseguró que “alguien va a salir aburrido y no es Trump”, al advertir que el jefe de Estado colombiano no podrá sostener su política de “paz total” mientras intenta alinear la estrategia antidrogas de Estados Unidos.
“Es la paz total o es la política antidrogas, ambas cosas no las puede sostener”, señaló.
La senadora también afirmó el gobierno ha complacido a grupos criminales responsables de los cultivos ilícitos que afectan al país.
“Uno no puede quedar bien con todo el mundo, todo el tiempo. Él le ha dado gusto a todos los grupos criminales que nos tiene llenos de cultivos ilícitos”, agregó.
Además, sostuvo que las políticas de Petro continuarían o se verían reforzadas con figuras, como el senador y también candidato presidencial Iván Cepeda.