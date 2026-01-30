Exclusivo: Roy Barreras habla de su reunión con el senador Bernie Moreno

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El candidato presidencial Roy Barreras anunció a través de sus redes sociales que está adelantando gestiones en Washington que en sus propias palabras “sirvan como antídoto para el veneno que otros están llevando”.

Barreras se refiere de esta manera a reuniones que rivales suyos en la carrera por la presidencia están adelantando para, según él, afectar el ambiente entre Estados Unidos y Colombia antes del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Una de esas gestiones de Roy es un encuentro con Bernie Moreno, senador republicano por Ohio nacido en Colombia y quien se ha convertido en quizás la voz más fuerte contra el presidente Petro en Washington.

Bernie Moreno es un legislador muy cercano al presidente de Estados Unidos. Con frecuencia tiene apariciones públicas al lado del presidente Trump. La más reciente ocurrió en Mar-A-Lago, la casa de descanso del presidente Trump, horas después de la llamada extracción de Nicolás Maduro.

En la conferencia de prensa presidencial estaban el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de defensa, o de guerra como se llama en este gobierno, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; los directores del FBI y la CIA. Y un legislador: el senador Bernie Moreno.

La presencia de Moreno en ese lugar muestra su influencia en el tema y en el primer círculo de confianza del presidente de Estados Unidos.

El año pasado la revista Cambio mostró la foto de una recepción en la Casa Blanca en la que a dos senadores, Lidsay Graham y Mike Lee, están conversando con dos miembros del staff del presidente de Estados Unidos, ellos son James Braid, el enlace de la administración con el congreso, y James Blair, el poderoso subjefe de gabinete.

El año pasado la revista Cambio mostró la foto de una recepción en la Casa Blanca en la que a dos senadores, Lidsay Graham y Mike Lee Ampliar

Este último lleva en la mano un folder con unas imágenes en las que el periodista de Cambio, Mateo Muñoz, descubrió un fotomontaje con las imágenes de Nicolás Maduro y Gustavo Petro vistiendo el overol naranja con el que uniforman a los presos en Estados Unidos.

Ampliar

El pie de página del documento dice: “Bernie Moreno, senador de Estados Unidos por Ohio”.

El presidente Petro reaccionó sindicando a los hermanos del senador Moreno, Luis Alberto y Roberto, de conductas delictivas. El Consejo de Estado le ordenó rectificar las afirmaciones por considerar que no tienen fundamento.

Con semejantes antecedentes, Roy Barreras se fue a Washington para reunirse con varias personas, entre otras el senador Bernie Moreno. Mejor dicho para ponerle el cascabel al gato.

Entrevista con Roy Barreras

Play/Pause Exclusivo: Roy Barreras habla de su reunión con el senador Bernie Moreno 15:40 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La reunión de los presidentes de Colombia y Estados Unidos será el 3 de febrero en la Casa Blanca. Según fuentes estadounidenses, el gobierno de Colombia ha pedido que, con excepción de la declaración conjunta final, todo suceda en privado sin transmisión de cámaras en directo.

Una petición que tiene como propósito, evitar un episodio de hostilidad como el vivido en febrero del año pasado con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El gobierno de Estados Unidos no espera sobresaltos en el encuentro… pero nunca se sabe.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: