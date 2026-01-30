Banco de la República sube su tasa de interés de 9,25% a 10,25%: así le impacta el bolsillo

El Banco de la República subió su tasa de interés, pasando de 9,25% a 10,25%, dando fin al descenso que venía desde diciembre de 2023, tras el pico en el que estaba la tasa de 13,25%.

El ministro de Hacienda se pronunció

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó estar en desacuerdo con la decisión.

“No es responsable con la realidad que vive la economía del país”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda

¿Esto qué implica?

César Pabón, director ejecutivo senior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, se refirió al tema en Caracol Radio y explicó lo que implica que las tasas suban.

Según mencionó, la implicación “tendrá un impacto en toda la economía, es un mal necesario”.

“Que suban las tasas de interés afecta porque si usted se interesa en sacar un crédito (cualquiera), esto tendrá repercusiones”, aseguró en su primera intervención.

Y agregó: “El Banco debe aumentarlas y la respuesta es muy fácil: por el incremento del salario mínimo, ese incremento del 23% cambió todos los escenarios macro y la perspectiva de inflación para este año”.

“Se debe actuar rápidamente. Es un costo en el que debemos incurrir todos, pero es el costo que debemos pagar todos por esa decisión irresponsable”, concluyó.

Así se ha comportado la tasa

Esto dijo el Banco de la República:

Esto dijo el ministro de Hacienda:

