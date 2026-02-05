“El mismo presidente Petro es víctima de desinformación”: Sarabia sobre caso interventores de salud

La embajadora Laura Sarabia se encuentra en el ojo del huracán, navegando entre sus nuevas responsabilidades diplomáticas y una creciente controversia política en el sector salud. Recientemente, Sarabia presentó sus cartas credenciales al rey Carlos III, un evento que marcó la consolidación de su rol en la escena internacional. Sin embargo, su ascenso diplomático se ve ensombrecido por acusaciones que la vinculan a un escándalo de hojas de vida y presunta desinformación en el gobierno colombiano.

En entrevista exclusiva con Julio Sánchez Cristo en 6AM de Caracol Radio, la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, compartió detalles reveladores sobre la designación de interventores de salud.

La embajadora Sarabia reiteró que nunca le entregó una hoja de vida ni le designó un interventor al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal. Afirmó que el presidente Gustavo Petro “es víctima de desinformación” y que ella misma estableció una resolución en junio de 2024, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), indicando que no envía emisarios y que cualquier instrucción proviene directamente de ella.

La embajadora cuestionó al exfuncionario Leal por no verificar los requisitos y la procedencia de los interventores, y por no consultar con ella, insistiendo en que el servicio público es un tema de funciones y que cada funcionario debe responder por el cumplimiento de las suyas. También señaló que los interventores no eran reconocidos en el círculo de la salud y que los planes de recuperación de las entidades intervenidas fueron aprobados por la Superintendencia de Salud.

Declaración juramentada al presidente Petro

Reveló que la solicitud de declaración juramentada al presidente no es nueva, sino que se hizo hace un año, buscando que Petro revelara la fuente de “su mala información” y que todos los actores involucrados, incluido Leal, pudieran testificar ante las autoridades. Sarabia mencionó una reunión a finales de 2024 entre el entonces superintendente Leal, su exasesor Jaime Ramírez Cobo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Petro, donde se aclaró la procedencia de las hojas de vida y el proceso de designación.

Enigma de su exasesor y la defensa de Sarabia

La embajadora afirmó que nunca recibió una hoja de vida ni una instrucción de designar a ningún interventor. Sobre Ramírez Cobo, a quien Leal atribuye la entrega de las hojas de vida, Sarabia dijo no ser su vocera y que él está ejerciendo su derecho a la defensa. Añadió que no conoce detalles de su proceso.

Lamentó que el exfuncionario Leal repita que las hojas de vida fueron entregadas por su “supuesta mano derecha”, sin abordar quiénes son esas personas, su experiencia o si estaban en la lista de interventores. Insistió en que la investigación de la Fiscalía a estas figuras y determinar sus responsabilidades.

Sarabia se mostró respetuosa de las instituciones y confía en que el proceso demostrará que no tuvo “ninguna injerencia en la designación de interventor alguno”.

Ambiente laboral en la Casa de Nariño

Al ser cuestionada sobre el ambiente laboral en el gobierno, caracterizado por líos entre ministros, Sarabia citó la canción de J Balvin: “Nos peleamos y nos arreglamos”. Reconoció que, para la opinión pública, esa es la imagen que se proyecta. Aseguró que, aunque “la han puesto a pelear con el presidente no sé cuántas veces”, nunca ha peleado con él. Reconoció diferencias como en cualquier relación, pero negó maltrato.

Explicó que al no participar en el día a día del presidente, su comunicación no es tan constante como antes, pero siguen en contacto. Atribuyó parte de las percepciones a “rumores de pasillos”.

Impedimento de fiscal en caso de Sarabia

Finalmente, se abordó la estrategia legal de Sarabia. Se le preguntó sobre la incorporación del abogado y exmagistrado José Fernando Reyes Cuartas a su equipo de defensa y la declaración del impedimento del fiscal Juan Carlos Arias del caso por una íntima amistad con Reyes, lo que ha sido interpretado como una táctica dilatoria. Sarabia aclaró que su abogada principal es Lina Sandoval y que Reyes se sumó al equipo para apoyar en casos específicos, destacando su excelente “jurista y eminencia del derecho”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

Play/Pause “El mismo presidente Petro es víctima de desinformación”: Sarabia sobre caso interventores de salud 24:06 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO: