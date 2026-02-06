James Rodríguez en la MLS: Conozca rival, día y hora para su posible debut con el Minnesota

James Rodríguez fue oficializado este viernes como nuevo jugador de Minnesota United de la MLS. El capitán de la Selección Colombia estará vinculado inicialmente por los próximos seis meses, antes de la Copa del Mundo.

El mismo día de su anuncio, se llevó a cabo la rueda de prensa de presentación del volante cucuteño, quien dejó en claro que regresar al FPC es una idea que no se ha pasado por su cabeza.

“Colombia tiene que crecer mucho más, en muchos puntos. Pude ver el fútbol y tiene que crecer en muchas cosas. no me voy a meter en eso, pero tiene que crecer para que sea un fútbol más grande y afuera competir de igual a igual con las ligas fuertes”, comentó al respecto.

De igual manera, James manifestó su deseo de llegar a la MLS: “Es verdad que he jugado en clubes grandes, buenos, pero quería esta liga, jugar acá y cuando se dio la chance de estar en este gran club, estuvo un poco lento todo, pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte. Cuando confían en ti tienes que darlo todo para que todos se sientan bien y estoy acá para eso. Para poder ayudar y ganar”.

¿Cuándo y contra quién debutará James con el Minnesota United?

La MLS es el campeonato de la región cuyo inicio es el más tardío. La primera división del fútbol estadounidense dará inicio hasta la penúltima semana de febrero, lo que le da a James Rodríguez un margen de 15 días para seguirse poniendo a punto con su nuevo equipo.

El muy seguro estreno de James con el Minnesota United en la MLS será el próximo 21 de febrero visitando al Austin FC, dicho compromiso se disputará a las 8:30PM, hora colombiana, en el estadio Q2 Stadium. El minuto a minuto del encuentro podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

¿Juegos amistosos?

Antes de su debut en la MLS, James podría estrenarse en compromisos amistosos. Este sábado su nuevo equipo se enfrentará al Kansas City; mientras que el miércoles enfrentarán al DC United.