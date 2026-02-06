Contundente pronunciamiento de la liga saudí contra Cristiano Ronaldo

La estrella mundial del fútbol Cristiano Ronaldo ha recibido una reprensión de la Pro League saudí por su reciente comportamiento en su club Al-Nassr. “Ningún individuo, por muy importante que sea, puede anteponerse a las decisiones de su club”, declaró un portavoz de la liga a la cadena británica BBC.

Ronaldo no fue convocado el lunes para el partido de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Riyadh (1-0). Según el periódico portugués A Bola, se negó a jugar porque no estaba satisfecho con la gestión del club por parte del fondo soberano saudí PIF. Se habló de una “huelga”.

Ronaldo se perdería el segundo partido con Al Nassr

Se entiende que Cristiano no jugará el partido de este viernes 6 de febrero de 2026 recibiendo al Al-Ittihad partido valido por la fecha 20 de la Liga Saudí. El Nassr se encuentra en la casilla 3 con 46 unidades. Por parte del AI-Ittihad se encuentra en la caslla sexta con 34 unidades.

El jugador de 41 años se ha comprometido plenamente desde su llegada al Al-Nassr y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y las ambiciones del club, reconoció el portavoz de la liga, y añadió en defensa del mejor pagado: “Como cualquier deportista de élite, quiere ganar”.

La principal razón del descontento del delantero estrella sería el traspaso de Karim Benzema, antiguo compañero de Ronaldo en el Real Madrid, del Al-Ittihad al líder Al-Hilal. El francés marcó un hat-trick en su debut con el líder de la tabla el jueves en Al-Okhdood. El Al-Nassr y el Al-Hilal, campeón récord, están controlados por el fondo soberano saudí, que también apoya financieramente al Newcastle United en la Premier League inglesa.

Ronaldo respondió a los informes sobre la huelga en las redes sociales con una imagen.