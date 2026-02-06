Luis Suárez se pronunció tras lesionar de gravedad a un rival: “Me dejó destrozado”

Luis Javier Suárez vivió momentos de tensión sobre el final del tiempo regular del partido entre Sporting y AVS por los cuartos de final del campeonato. Al final, el que avanzó fue el equipo de Lisboa (3-2), pero el encuentro tomó una atención diferente por la grave lesión del francés Antoine Baroan.

Al minuto 90+6′, instantes después del empate del AVS de penal, el colombiano estuvo involucrado en un balón dividido que tenía la intención de rematar desde fuera del área. Sin embargo, el francés Baroan trató de interponerse a ese disparo y se cruzó, por lo que Suárez terminó impactándolo con potencia en su pierna izquierda.

En primer instante, los dos jugadores quedaron tendidos en el piso. Suárez fue atendido, pero se levantó sin mayor inconveniente, pero Baroan permaneció en el césped y la preocupación aumentó luego de los grandes gestos de dolor y las caras de los que estaban cerca. El colombiano, al ir a revisar a su colega, se percató de la gravedad del asuntó y también se llevó sus manos a la cabeza. Baroan salió en camilla.

Suárez se pronunció tras el grave hecho

Se supo que Suárez se puso en contacto con el futbolista después del partido y le reiteró sus disculpas al francés, quien ya se encontraba en el hospital. Publicamente, este viernes, el colombiano le dejó un mensaje Baroan, en el que lamentó lo sucedido.

Le puede interesar: Así reaccionó la prensa portuguesa al golazo de Luis Suárez para el agónico triunfo del Sporting

“Siento profundamente la lesión de Baroan, fue un momento difícil que me dejó destrozado. Le deseo toda la fuerza del mundo para su recuperación”, escribió en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen en la que se le ve en el momento del partido preocupado por la lesión de su colega.

Baroan había sido anunciado el pasado 2 de febrero como fichaje del AVS para el resto de la temporada, pues llegó a préstamo. En este partido, estaba haciendo su debut e incluso juegó poco menos de media hora antes de la fractura en la pierna izquierda que sufrió.