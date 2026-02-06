Oficial: James Rodríguez es nuevo jugador de Minnesota United de la MLS

James Rodríguez tiene nuevo equipo y vivirá su primera experiencia en la MLS de Estados Unidos, competencia en la que va a preparar su participación para el Mundial 2026. El colombiano, después de tantas especulaciones y rumores sobre su futuro, finalmente jugará para el Minnesota United, club ubicado al norte del país.

El cucuteño viajó el miércoles a suelo estadounidense e hizo parada en Miami. El jueves, en horas de la tarde, tomó rumbo a Minnesota y fue anunciado durante la mañana de este viernes 6 de febrero.

El primer anuncio de Minnesota sobre la llegada de James Rodríguez

Una vez cumplidos los trámites y estampada la firma, el club subió un video a las redes sociales en la que se ve a James entrando al estadio del equipo, el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, capital de Minnesota. El ‘10′ aparece de espaldas y cubierto con una frondosa chaqueta ingresando al escenario, que está parcialmente cubierto por nieve.

Se espera que James sea presentado ante los medios de comunicación sobre las 12 del mediodia hora de Colombia (una menos en Minnesota). Asimismo, el jugador de 34 años estará en el partido de la NBA de los Minnesota Timberwolves ante New Orleans Pelicans en el Target Center del centro de Minneapolis.

¿Por cuánto tiempo firmó James Rodríguez?

James tendrá contrato hasta junio, pero con la opción de que se extienda hasta diciembre del 2026. "Minnesota United anunció hoy que el club ha fichado al mediocampista ofensivo James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción del club hasta diciembre de 2026. Rodríguez ocupará un lugar en la plantilla internacional, pendiente del examen médico y la recepción de su visa P-1 y el ITC (Certificado de Transferencia Internacional)“, se lee en el comunicado.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

James y el objetivo Copa del Mundo

Está claro que, tras la salida del León de México, la intención de James Rodríguez fue jugar en la MLS de cara a prepararse para el Mundial 2026. Se especuló con supuestos intereses de equipos como Columbus Crew, Austin FC, Orlando City, entre otros, pero al final parece que la única oferta concreta fue por parte de Minnesota, que se movió rápidamente.

Con la llegada de James, Minnesota buscará sacar redito económico a su figura y darse a conocer en otros mercados, pues será el fichaje de más prestigio en la historia de la institución.

Asimismo, James se encontrará con dos colombianos en el club, el defensor central Jefferson Díaz y el extremo Mauricio González, quien llegó procedente del Deportes Tolima en el reciente mercado.

El primer colombiano en la historia de Minnesota fue Carlos Darwin Quintero, quien jugó 64 partidos y marcó 27 goles. Después estuvieron Angelo Rodríguez y Mender García.

James y un nuevo club en su carrera

Este será el equipo número 13 en la carrera de James Rodríguez, luego de surgir de Envigado, dar el salto a Banfield, pasar por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y recientemente León de México.

El club de Guanajuato le rescindió el contrato al colombiano a finales de noviembre, por lo que volvió quedar como agente libre. Tras una larga novela y teniendo en cuenta su último partido disputado, el 18 de noviembre del 2025 con la Selección Colombia, el ‘10’ se unirá a la concentración del equipo durante el fin de semana.

¿Cuándo podría debutar James Rodríguez?

Minnesota tendrá un partido amistoso este sábado 7 de febrero contra Sporting Kansas, duelo en el que se espera la presencia del ‘10′ quizá desde algún palco. Puede que James esté a disposición para el segundo amistoso de la semana, el cual será frente al DC United el miércoles 11 o contra Charlotte el sábado 14.

El debut oficial del equipo será frente a Austin el sábado 21 de febrero en calidad de visitante y el primer juego de local oficial será contra Cincinnati.



