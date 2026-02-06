James Rodríguez y su salario en la MLS: la millonada que ganaría semanalmente

James Rodríguez arribó a la ciudad de Saint Paul para convertirse en nuevo jugador del Minnesota United, club al que llega tras su salida del León de México. Con el equipo mexicano, el volante colombiano disputó 34 partidos, marcó cinco goles y registró nueve asistencias, siendo uno de los jugadores más influyentes del plantel durante su estancia.

El mediocampista firmó contrato hasta junio de 2026, con una posible extensión de seis meses adicionales que lo vincularía al club hasta diciembre del mismo año. La llegada del cucuteño genera gran expectativa en la Major League Soccer, donde el Minnesota United apuesta por la experiencia y calidad del colombiano para reforzar su zona ofensiva y potenciar el rendimiento del equipo en la temporada.

Con este fichaje, James Rodríguez sumará el decimotercer club de su carrera profesional, consolidando un recorrido internacional que lo ha llevado por ligas de Sudamérica, Europa y Medio Oriente antes de aterrizar ahora en el fútbol estadounidense, donde buscará retomar protagonismo y continuidad competitiva.

Envigado FC (Colombia): 2006-2008.

2006-2008. C.A. Banfield (Argentina): 2008-2010.

2008-2010. F.C. Porto (Portugal): 2010-2013.

2010-2013. A.S. Monaco (Francia): 2013-2014.

2013-2014. Real Madrid (España): 2014-2020.

2014-2020. F.C. Bayern Múnich (Alemania - Cedido): 2017-2019.

2017-2019. Everton F.C. (Inglaterra): 2020-2021.

2020-2021. Al Rayyan S.C. (Catar): 2021-2022.

2021-2022. Olympiacos F.C. (Grecia): 2022-2023.

2022-2023. São Paulo F.C. (Brasil): 2023-2024.

2023-2024. Rayo Vallecano (España): 2024-2025.

2024-2025. Club León (México): 2025

2025 Minnesota United (Estados Unidos): 2026

¿Cuanto ganaría James con el Minnesota?

Según las cifras del acuerdo, el volante colombiano percibirá cerca de $5 millones de dólares durante el periodo inicial del contrato. Esto significa que el cucuteño estaría recibiendo aproximadamente $192 mil dólares por semana, una cifra que lo ubica entre los futbolistas mejor remunerados del equipo.

Con este movimiento, el club apuesta por la experiencia y jerarquía internacional del mediocampista, quien buscará recuperar continuidad competitiva y llegar en buena forma a los próximos retos deportivos, incluido el proceso rumbo al Mundial 2026.

Por minuto: 19,27 USD - 70.605 COP

Por hora: 1.157 USD - 4.239.248 COP

Por día: 27.778 USD - 101.778.592 COP

Por semana: 192.308 USD - 704.616.512 COP

Así fue presentado James