Fenalco Tolima advierte que aumento del mínimo frenó la contratación de nuevo personal

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Daniel Orjuela, director de Fenalco en el Tolima, manifestó que luego del aumento del 23% del salario mínimo vital algunos empresarios en la región determinaron suspender proyectos de inversión.

“Tenemos la ecuación donde el salario es igual a la inflación más la productividad, el salario aumenta desproporcionadamente, entonces tenemos dos variables para poder equilibrar es ecuación, uno es la inflación y el otro la productividad”, dijo Daniel Orjuela.

El director de Fenalco en el Tolima hizo un llamado a los empresarios a que se aumente la productividad para evitar el impacto fuerte en la desocupación de la ciudad de Ibagué.

“Muchos empresarios están deteniendo todas las contrataciones, es decir lo que tenían presupuestado contratar lo han detenido, eso hace que la fuerza de trabajo de Ibagué siga aumentando, pero la ocupación no aumente, generando un indicador de desocupación más alto”, resaltó.

A la vez manifestó que algunas empresas están preocupadas por el aumento de costos y gastos, uno de los sectores más impactados es el de la vigilancia “Ha tenido el aumento de las horas extras, el aumento del salario mínimo y ahora mitad de año se reduce en dos horas la jornada laboral”.

Finalmente indicó que se debe esperar las cifras de desempleo a finales del mes de febrero cuando se entrega el trimestre noviembre – diciembre – enero para establecer el impacto que ha generado el aumento de 23% en el salario mínimo vital en este indicador.