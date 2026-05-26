Yo sigo siendo miembro del Consejo Superior de la Universidad del Tolima: Fernando Misas

Tolima

El representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, Fernando Misas Arango, le salió al paso a la acción de cumplimiento que interpuso la Asociación de Profesores Universitarios ASPU Tolima con la que buscan que un juez de la República ordene su retiro.

Según Fernando Misas Arango, existe una norma que exige que los funcionarios de entidades públicas deben retirarse a los 70 años, mientras que a los profesores universitarios es de 80 años, por lo que cree que la norma no se puede aplicar sin tener en cuenta varias consideraciones.

“Se debe retirar de un cargo, pero yo no tengo ningún cargo, si, yo soy representante de un sector que son los exrectores de las universidades públicas, yo no soy funcionario, ni soy empleado público, ni cumplo funciones públicas”, dijo Misas Arango.

El representante de los exrectores aseguró que se conoce la posición de la Presidencia de la república, la Universidad del Tolima, la de los asesores externos y el Consejo de Estado que establecen que no le afecta la norma que menciona un retiro forzoso.

“Los miembros de los consejos no está cubiertos por esta norma, de eso ya hay fallos del Consejo de Estado, pero si están tan seguros de que tienen la razón, deberían haber demandado esto no hoy, como amenazan, yo tengo 79 años debieron hacerlos hace 9 años, eso no tiene ningún asidero”, resaltó.

Además, recalcó que no conoce los intereses de las personas que están detrás de esta acción de cumplimiento que busca su salida, por lo que el proceso de elección seguirá adelante tras conocerse los resultados de la consulta.

“La Presidencia remitió a la gobernadora del Tolima para que estudiara el caso, porque cree que el organismo para tomar una decisión es el Consejo Superior como máximo organismo de la universidad”, mencionó.

Se espera que este punto esté en el orden del día el próximo 28 de mayo cuando a su vez se realice la sesión para la elección del nuevo rector o rectora de la universidad pública más importante de la región.