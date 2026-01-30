Salario mínimo, inflación y tasas: las claves de la economía colombiana en 2026, según Bancolombia

Luisa Mercado, periodista de Caracol Radio y Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. | Foto: Caracol Radio

Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de la entidad financiera, conversó con Caracol Radio sobre las proyecciones económicas para el país durante el próximo año. Según explicó, el incremento del salario mínimo del 23,7 %, decretado por el Gobierno Nacional, será uno de los principales factores que marcarán el ritmo de la economía.

Aunque calificó este tipo de decisiones como “loables y deseables”, advirtió que aumentos “muy por encima de la inflación real” pueden generar efectos adversos, especialmente en los hogares de ingresos bajos y medios-bajos, así como en sectores intensivos en mano de obra, como la vigilancia privada o los contact centers.

Empleo e informalidad: los principales impactos

En este contexto, Bancolombia estima que la tasa de desempleo se ubicará entre el 9 % y el 9,3 % en 2026. “También vamos a ver muchas personas migrando a la informalidad, que ya de por sí es alta en Colombia (55,5 %). En total, cerca de 734.000 personas podrían verse afectadas”, señaló Clavijo.

Este comportamiento estaría explicado por tres factores clave, relacionados tanto con el mercado laboral como con la dinámica empresarial:

Empresas de servicios como seguridad o aseo deberán recurrir a más horas extras y dominicales para mantener su operación, lo que incrementa los costos de nómina, no solo por el salario, sino por la reducción de la jornada laboral. El aumento del salario mínimo fue significativamente superior a indicadores como la productividad del periodo anterior (0,9) y la inflación (5 %). Según Bancolombia, el ajuste debió ubicarse alrededor del 6,6 % y no del 23 %. Para contener un crecimiento acelerado del consumo de los hogares, el Banco de la República tendría que ajustar las tasas de interés, lo que dificultaría el financiamiento de sectores como la construcción, altamente dependientes del capital humano.

“El empresariado colombiano se caracteriza por su capacidad de innovar frente a las dificultades. Algunos sectores están apostando por la tecnificación, como la vigilancia con cámaras o el uso de chatbots en los call centers. Sin embargo, otros, como el agro, no pueden avanzar al mismo ritmo”, explicó la directora de Investigaciones Económicas.

Inflación y tasas de interés

La tasa de interés de referencia (tasa de intervención) del Banco de la República en Colombia se mantiene en 9,25% desde finales de 2025. | Foto: Getty Images / picture alliance Ampliar

En materia de política monetaria, la entidad prevé que el Banco de la República realice ajustes a lo largo de 2026 para evitar un sobrecalentamiento de la economía impulsado por el consumo.

“Esperamos un incremento inicial de 50 puntos básicos en las tasas de interés, que podría acumularse hasta 175 puntos básicos durante el año”, indicó Clavijo, quien añadió que los principales efectos de estos movimientos se sentirían hacia la mitad del periodo.

Respecto a la inflación, la ejecutiva advirtió que el país no ha logrado cumplir las metas establecidas. “Aunque venimos en un proceso deflacionario controlado, no hemos alcanzado el objetivo. En 2024 la inflación fue del 5,2 % y en 2025 del 5,1 %, cuando debíamos llegar al 5 %”, explicó.

Este comportamiento, sumado a los efectos del empleo y las tasas de interés, llevaría a que Colombia cierre 2026 con una inflación cercana al 6,4 %. “Hay rubros de la canasta básica indexados al IPC, como los arriendos y los servicios públicos, que subirán su valor y afectarán la capacidad adquisitiva de los ciudadanos”, agregó.

Ahorro, dólar y remesas

La TRM para el cierre de enero, según la Superfinanciera, se ubica en $3,661.29. | Foto: Getty Images / CFOTO Ampliar

Pese a las dificultades para adquirir deuda, Bancolombia proyecta un escenario favorable para el ahorro. El aumento de las tasas también impactará productos como los CDT, lo que abre una oportunidad para la prudencia financiera.

“Este puede ser un buen momento para ahorrar. Parte de los mayores ingresos que recibirán los hogares podría destinarse al ahorro y no exclusivamente al consumo”, señaló Clavijo.

En cuanto al mercado cambiario, la experta explicó que el mundo atraviesa un proceso de debilitamiento del dólar, impulsado en parte por decisiones económicas y políticas del gobierno de Donald Trump. Esta situación ha llevado a los grandes inversionistas a refugiarse en activos como el oro, la plata o el franco suizo.

Bajo este escenario, el dólar podría fluctuar entre los 3.700 y 3.900 pesos, lo que, en su concepto, representa una oportunidad para invertir en esa moneda. Además, destacó el creciente apetito por los mercados emergentes, especialmente en Suramérica, debido a su ubicación estratégica, la oferta de proyectos asociados a recursos naturales y los recientes cambios políticos en la región.

Clavijo también resaltó el peso de las remesas en la economía colombiana, que hoy representan cerca del 4 % del PIB. No obstante, advirtió que estos recursos se destinan principalmente al consumo y no a la compra de vivienda, como sería deseable para fortalecer la inversión de largo plazo.

Déficit fiscal y deuda pública

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la deuda pública supera los 1.18 mil millones de pesos. | Foto: Getty Images / Jeff Greenberg Ampliar

Finalmente, la directora alertó sobre la fragilidad de las finanzas públicas. “La economía colombiana viene atravesando una debilidad fiscal tras el rompimiento de la regla fiscal. Estimamos que el déficit podría cerrar en 7 % si no se adoptan correctivos”, afirmó.

En cuanto a la deuda pública, esta podría alcanzar el 64 % del PIB, impulsada, en parte, por el aumento del salario mínimo. Según sus cálculos, el Gobierno necesitará alrededor de 10 billones de pesos adicionales para cubrir los costos de las nóminas del Estado.

“El reto está en manejar el endeudamiento con disciplina fiscal, manteniéndolo en niveles sostenibles en el corto y mediano plazo”, concluyó.