Aumento del salario mínimo: crean Comité de Monitoreo ante posibles impactos en Montería

Aumento del salario mínimo: crean Comité de Monitoreo ante posibles impactos en la ciudad de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

El director ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) seccional Córdoba, Luis Martínez, anunció la conformación de un Comité de Monitoreo para evaluar el comportamiento de las empresas durante estos primeros meses del año en Montería, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo en un 23%.

Según el ejecutivo, el Comité tiene como fin “proteger cerca de 27.000 empleos” en esta sección del país, donde la informalidad cerró el 2025 con un 60%.

“Se realizó una reunión en la que se determinó mantener los ingresos de los sectores empresariales a través de la reactivación de actividades deportivas, sociales y académicas, para traer turismo a la ciudad. Buscamos proteger el empleo mediante el acompañamiento en proyectos de reducción de costos, automatización; entonces, se definieron algunas rutas y vamos a empezar a monitorear muy cerca los resultados del salario a corte del 30 de enero para ver cómo se comportó”, estableció el ejecutivo.

Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, precisó que “la clave está en anticiparnos, escuchar a todos los sectores y trabajar unidos para afrontar cualquier situación que pueda derivarse de las decisiones económicas a nivel nacional. Estamos estableciendo un proceso de construcción conjunta que nos permita salir adelante, dándole un dinamismo mayor a la economía para volvernos más productivos“.

El Comité integraría sectores como la Cámara de Comercio de Montería, Asobares, Ganacor, Camacol, ProMontería, Fenalco, Acodres y Asdemin, entre otros gremios, así como el Gerente de Ciudad, Raúl Badillo; el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios y los gerentes de Empleo, Iván Pacheco, y Emprendimiento, Ana López.

De acuerdo con lo establecido, los sectores que generarían mayor preocupación serían los de salud y entretenimiento (licores) en la ciudad de Montería.