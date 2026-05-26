Condenan por desvío de fondos a dos exsecretarios de Hacienda de Alvarado, Tolima

Tolima

Un juez de conocimiento condenó a Pablo Emilio López Trujillo y a Dadiana Andrea Peña Hernández, exsecretarios de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Alvarado, por irregularidades en el pago de contratos de prestación de servicios y de obra en 2014.

Ambos expidieron irregularmente nueve cheques que fueron cobrados por terceros, sin el cumplimiento de la verificación de los requisitos legales y formales de las cuentas de cobro presentadas por el contratista.

La investigación, coordinada por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, demostró que López Trujillo ordenó el pago de cinco cheques entre junio y agosto de 2014.

Por su parte, Peña Hernández hizo lo mismo con cuatro cheques, los cuales fueron girados en septiembre de 2014 y cobrados por personas diferentes al contratista, por un valor aproximado de 30 millones de pesos. Según la investigación, con estas actuaciones se configuró un desvío de fondos públicos.

López Trujillo fue condenado a 40 meses de prisión, es decir, más de tres años, y Peña Hernández a 38 meses de prisión, ambos por el delito de prevaricato por omisión.

Los dos exfuncionarios también fueron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por siete años. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.