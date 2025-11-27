DANE reveló dato de productividad: la cifra será clave en la discusión del salario mínimo

Esta tarde, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó el resultado de Productividad Total de los Factores, una cifra que será clave en la mesa de concertación del salario mínimo. En esta discusión el DANE tiene un rol estrictamente técnico, pues la entidad es la encargada de entregar los datos clave para la conversación como la cifra de la inflación que se espera conocer en las primeras semanas de diciembre.

¿En cuánto quedó la cifra de productividad?

Según lo reveló el DANE, la productividad al cierre del tercer trimestre del año fue del 0.91%. En el informe se señala que este factor tuvo un crecimiento del 2,91%, siendo los servicios capitales el sector que más aportó en el crecimiento.