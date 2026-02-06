Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional anunciaron el lanzamiento del cartel de los 27 más buscados por homicidio en el departamento, una estrategia con la que buscan impactar directamente la reducción de este delito mediante la colaboración ciudadana y el pago de recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de estos delincuentes.

Según las autoridades, los hombres incluidos en el cartel tienen órdenes de captura vigentes por homicidio y otros delitos graves como tortura y concierto para delinquir, y están distribuidos en distintas subregiones del departamento, entre ellas el Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, Oriente y Norte de Antioquia.

“Entonces están por todas las subregiones aquí del departamento y la mayoría de ellos hacen parte de la organización del Clan del Golfo. Algunos, cerca de dos o tres de estos sujetos están como actores independientes”, señaló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

A pocas horas de la publicación del cartel, las autoridades confirmaron resultados operativos. En el Bajo Cauca antioqueño fueron capturados Fabián de Jesús Martínez, alias Mateo y Leonardo Pérez, alias Chiquito, tras un operativo desarrollado en la noche del jueves, gracias a labores de inteligencia y recepción de información ciudadana.

De otro lado, Sebastián Restrepo, alias Machita, uno de los hombres incluidos en el cartel, fue asesinado con arma blanca en zona rural del municipio de Andes, específicamente en el corregimiento de Santa Inés, un sector con injerencia de estructuras criminales.

Oferta de recompensas

Desde la Gobernación insistieron en el llamado a la comunidad para que se apropie de esta estrategia, señalando que informar paga. Solo en la más reciente reunión del Comité de Recompensas, se aprobaron pagos por cerca de 1.600 millones de pesos por información que permitió capturas y neutralizaciones de delincuentes de alto impacto en Antioquia.

“En la medida en que la comunidad se apropie de esta estrategia y nos ayude con información a la captura de estos sujetos, nosotros vamos a poder ralentizar el homicidio, vamos a poder disminuirlo”, agregó el general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia .

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana es clave para sacar de circulación a estos presuntos homicidas y mejorar las condiciones seguridad en Antioquia.