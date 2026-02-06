La sede subregional del SENA en La Ceja, supera el 50% del avance de obra

La Ceja, Antioquia

La nueva sede tendrá capacidad para formar cerca de 4.000 personas en programas técnicos y tecnológicos. Contará con modernos ambientes de aprendizaje como laboratorios de software, espacios para agricultura de precisión, pista de drones, escenarios deportivos y áreas especializadas en medio ambiente y logística, entre otros, configurándose como un campus integral de formación e innovación.

La alcaldesa de La Ceja, María Ilbed Santa Santa, resaltó la importancia de la obra y la gestión de recursos que ha permitido materializar este anhelo histórico del municipio. “Estamos muy satisfechos con el avance de esta obra, que ya supera el 50 % de ejecución. Es una gestión de recursos de más de 30 mil millones de pesos que permitirá cumplir el sueño de los cejeños de contar con una sede regional del SENA”, afirmó la mandataria.

Por su parte, el director general del SENA, Jorge Londoño, destacó el liderazgo de la Alcaldía de La Ceja y el trabajo conjunto que ha permitido avanzar en el proyecto. “Reconocemos el empeño de la alcaldesa y del equipo regional del SENA para sacar adelante esta obra, que no fue fácil, pero que hoy se convierte en una realidad para el territorio”, señaló.

La Administración Municipal informó que continuará realizando seguimiento permanente a la ejecución de la obra, con el acompañamiento de los entes de control y la participación ciudadana, con el objetivo de garantizar su culminación y puesta en funcionamiento a finales de 2026, aportando al desarrollo educativo, social y productivo de La Ceja y del Oriente Antioqueño.