Judicializan a responsable del robo y homicidio a profesor del TdeA

Medellín

José Luis Rivas Mosquera, señalado de participar en el homicidio del profesor universitario James Alberto Arboleda Cardona, asesinado el 3 de octubre de 2024 en el occidente de Medellín, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el docente se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por varias personas que lo condujeron hasta un sendero peatonal del cerro El Volador, donde fue víctima de un robo. Allí le quitaron el celular y las tarjetas bancarias, lo obligaron a entregar las claves y, durante un forcejeo, lo atacaron con arma blanca hasta causarle la muerte.

El cuerpo del docente de la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia fue abandonado en el lugar y encontrado dos días después. Entre tanto, los agresores habrían realizado retiros de dinero en cajeros automáticos con las tarjetas de la víctima.

Más detalles

Las autoridades también establecieron que ese mismo día, otro hombre fue atacado por el mismo grupo en la zona, despojado de sus pertenencias y herido con arma cortopunzante.

Rivas Mosquera fue capturado y llevado ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación por los delitos de homicidio, hurto calificado y lesiones personales, todos agravados. El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a prisión de manera preventiva.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles responsables del crimen.