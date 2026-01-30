Uno de los más buscados de Antioquia cayó en Tolima por abuso sexual Foto: Policía Antioquia

Betania, Antioquia

La captura se realizó hacia las 10:30 de la mañana en el barrio Centro del municipio de Rovira, gracias a labores de inteligencia e investigación judicial que permitieron ubicar al requerido y desplegar el operativo de captura.

Las autoridades informaron que esta persona hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Antioquia, por delitos cometidos contra niños, niñas y mujeres. Además, registra antecedentes judiciales por concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.

Captura uno de los más buscados de Antioquia por el delito de abuso sexual Foto: Policía Antioquia Ampliar

Tras su aprehensión, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 124 Unidad de Género de Medellín, y actualmente es presentado ante un juez de control de garantías mediante audiencia virtual, donde se definirá su situación jurídica.