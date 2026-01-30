Uno de los más buscados de Antioquia cayó en Tolima por abuso sexual
Según las autoridades, se trata de Diego Alejandro Pérez Ramiréz, de 29 años de edad, quien tenía una orden de captura vigente expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Betania (Antioquia), por el delito de acto sexual violento agravado.
Betania, Antioquia
La captura se realizó hacia las 10:30 de la mañana en el barrio Centro del municipio de Rovira, gracias a labores de inteligencia e investigación judicial que permitieron ubicar al requerido y desplegar el operativo de captura.
Las autoridades informaron que esta persona hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Antioquia, por delitos cometidos contra niños, niñas y mujeres. Además, registra antecedentes judiciales por concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.
Tras su aprehensión, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 124 Unidad de Género de Medellín, y actualmente es presentado ante un juez de control de garantías mediante audiencia virtual, donde se definirá su situación jurídica.