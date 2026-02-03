Salgar: Clan del Golfo habría aumentado tarifas de extorsión a finqueros; tres ilegales ya cayeron

Salgar- Antioquia

Habitantes de la zona que solicitan no ser referenciados por seguridad están denunciando presuntas intimidaciones del grupo ilegal Clan del Golfo en varias zonas rurales del municipio de Salgar, suroeste de Antioquia. Al parecer, el grupo reajustó los valores de la extorsión para este 2026 y, según la queja de la población, no son nada baratas.

Según la información compartida con Caracol Radio, el también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) estaría solicitando a los finqueros de varias zonas una cuota de 500 mil pesos mensuales. Al parecer, los ilegales manifiestan que este dinero es para su manutención, ya que aseguran estar urgidos de dinero para la compra presuntamente de medicamentos para los combatientes, alimentos, entre otras necesidades propias del conflicto.

Pero no contentos con esta alta cuota extorsiva que deben pagar los finqueros, las comunidades rurales también manifiestan que a los campesinos los estarían obligando a asistir a los denominados convites para diferentes actividades y quien no participe, se verá obligado a pagar una multa de 70 mil pesos.

Acciones de la fuerza pública en Salgar

Precisamente este lunes, soldados adscritos al Batallón Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, en apoyo con la policía de Antioquia, realizaron la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Gulunga de Salgar. Se está investigando si estas personas estuvieran relacionadas con la denuncia de la comunidad, pero lo claro es que esta acción de la fuerza pública deja un mensaje en la comunidad y es que, si se denuncia, las autoridades pueden actuar con contundencia.

Por ahora no se detallan los nombres ni los alias de los tres capturados en el reciente operativo y se espera que las próximas horas se entreguen mayores detalles.