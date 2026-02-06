🔴EN VIVO: Últimas noticias por frente frío en Colombia y alerta roja por creciente en Río Sinú

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) junto con el <a href="https://caracol.com.co/2026/02/05/ideam-advierte-de-nuevo-frente-frio-el-fin-de-semana-hay-emergencia-en-departamentos-de-la-costa/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/05/ideam-advierte-de-nuevo-frente-frio-el-fin-de-semana-hay-emergencia-en-departamentos-de-la-costa/">Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) </a>emitieron una alerta por un<b> nuevo “frente frío”</b> que intensificará lluvias entre el 6 y el 9 de febrero en las regiones <b>Caribe, Andina y Pacífica</b>, con especial atención en los departamentos de<a href="https://caracol.com.co/2026/02/05/fotos-este-es-el-impacto-de-la-emergencia-por-lluvias-en-cordoba-mas-de-19000-familias-afectadas/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/05/fotos-este-es-el-impacto-de-la-emergencia-por-lluvias-en-cordoba-mas-de-19000-familias-afectadas/"> Córdoba,</a> Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. <b>Lea más:</b> <a href="https://caracol.com.co/2026/02/06/risaralda-entro-a-fase-critica-por-las-lluvias-ideam-activa-alertas-por-deslizamientos-y-crecientes/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/06/risaralda-entro-a-fase-critica-por-las-lluvias-ideam-activa-alertas-por-deslizamientos-y-crecientes/">Risaralda entró a fase crítica por las lluvias; Ideam activa alertas por deslizamientos y crecientes</a>De acuerdo con el<a href="https://caracol.com.co/2026/02/06/ideam-advierte-lluvias-por-encima-de-lo-normal-en-el-huila-y-mantiene-activos-escenarios-de-riesgo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/06/ideam-advierte-lluvias-por-encima-de-lo-normal-en-el-huila-y-mantiene-activos-escenarios-de-riesgo/"> IDEAM, </a>se prevé un incremento significativo del viento y el oleaje entre el 6 y el 9 de febrero, con presencia de mar de leva en el <b>Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, </b>Islas Cayos del Norte y desde el golfo de Urabá hasta La Guajira.“Entre el 6 y el 8 de febrero se pronostican vientos entre 17 y 20 nudos y alturas de ola entre 2,5 y 3,1 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como oleaje entre 1,5 y 2,0 metros en sectores costeros de<a href="https://caracol.com.co/2026/02/06/habilitan-paso-por-el-puente-san-jorge-en-cordoba-la-ruta-se-habia-afectado-por-las-inundaciones/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/06/habilitan-paso-por-el-puente-san-jorge-en-cordoba-la-ruta-se-habia-afectado-por-las-inundaciones/"> Córdoba</a>, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estas condiciones podrían generar un fenómeno de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero”, explica el comunicado. Además, el IDEAM emitió alerta roja por una<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2026/02/06/habilitan-paso-por-el-puente-san-jorge-en-cordoba-la-ruta-se-habia-afectado-por-las-inundaciones/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/06/habilitan-paso-por-el-puente-san-jorge-en-cordoba-la-ruta-se-habia-afectado-por-las-inundaciones/"><b>onda de creciente significativa en el río Sinú,</b> </a>que está generando aumentos considerables en los caudales. Los niveles actuales del río han superado la cota de desbordamiento en varios sectores e incluso han registrado valores superiores a los máximos históricos para la época.Esta situación pone en aviso a las <b>comunidades ribereñas</b> y a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). <b>Los </b><a href="https://caracol.com.co/2026/02/06/habilitan-paso-por-el-puente-san-jorge-en-cordoba-la-ruta-se-habia-afectado-por-las-inundaciones/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/02/06/habilitan-paso-por-el-puente-san-jorge-en-cordoba-la-ruta-se-habia-afectado-por-las-inundaciones/"><b>puntos clave</b></a><b> de seguimiento permanente por la condición del río Sinú son: </b>la Finca Nueva Colombia (vía Montería - Las Palomas), la cabecera municipal de Montería y el corregimiento de Cotocá Abajo, en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba.El pronóstico de precipitación acumulada por los próximos días, según el IDEAM, indica la continuidad de lluvias, lo que podría exacerbar la situación. No obstante, se espera que los niveles altos en el río Sinú se mantengan durante los próximos días, con una <b>posible reducción de las descargas entre el 9 y 11 de febrero. </b>En la cabecera municipal de Montería ha evidenciado una persistencia en el ascenso del nivel del río, lo que ya ha provocado su desbordamiento en este sector.