Actualidad

🔴EN VIVO: Últimas noticias por frente frío en Colombia y alerta roja por creciente en Río Sinú

El Río Sinú en alerta roja. Según el IDEAM Montería y Lorica enfrentan niveles récord y posibles inundaciones. Siga EN VIVO las afectaciones por la ola invernal en Colombia

Emergencia por lluvias en Córdoba. Foto: Caracol Radio

Emergencia por lluvias en Córdoba. Foto: Caracol Radio

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad