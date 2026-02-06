Ideam advierte lluvias por encima de lo normal en el Huila y mantiene activos escenarios de riesgo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene su pronóstico de lluvias para el departamento del Huila y advierte que las precipitaciones continuarán en niveles cercanos o incluso superiores a lo normal, lo que mantiene activos los escenarios de riesgo en varias zonas del territorio.

De acuerdo con el más reciente informe técnico, durante el mes de enero se registraron precipitaciones por encima de los valores históricos, situación que incrementó la probabilidad de deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en la infraestructura vial, especialmente en sectores de ladera y corredores rurales.

El análisis fue realizado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, a través del geólogo Jorge Chaparro, quien explicó que el aumento de las lluvias estuvo relacionado con el ingreso de humedad proveniente de la Amazonía y del océano Pacífico, así como con la influencia de un sistema climático de gran escala.

“Cuando se presentan períodos prolongados de lluvia, los suelos alcanzan altos niveles de saturación, lo que incrementa la probabilidad de movimientos en masa, principalmente en vías rurales, zonas de ladera y sectores con antecedentes de inestabilidad”, señaló el funcionario.

Aunque en la última semana de enero se evidenció una leve disminución de las precipitaciones en algunas regiones del país, el IDEAM advierte que en el Huila persisten condiciones atmosféricas favorables para la continuidad de las lluvias, por lo que se mantienen activas las alertas hidrometeorológicas y el monitoreo permanente.

El Ideam advierte que las lluvias continuarán en el Huila y podrían generar deslizamientos y crecientes súbitas, especialmente en zonas de ladera y vías rurales.

Pronóstico del clima para febrero en Huila

Para el mes de febrero, el IDEAM indica que, pese a que históricamente se presenta una reducción de las lluvias, los modelos climáticos proyectan valores de precipitación cercanos o superiores a lo normal, razón por la cual las autoridades recomiendan no bajar la guardia frente a posibles emergencias.

Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila se reiteró el llamado a las administraciones municipales, organismos de socorro y comunidades a mantenerse informados a través de los canales oficiales, acatar las recomendaciones preventivas y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.

