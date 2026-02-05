[Fotos] Este es el impacto de la emergencia por lluvias en Córdoba: más de 19.000 familias afectadas

Caracol Radio continúa del lado de la comunidad en Córdoba. Tras un sobrevuelo, se pudo evidenciar el impacto ante las emergencias generadas por las lluvias, que han afectado a 24 municipios y a más de 19.000 familias. A lo largo del recorrido se puede ver, como el verde del departamento, se confunde con el color café de las inundaciones en los cultivos.

El director Carlos Carrillo recibió este jueves un vuelo operado por la Fuerza Aeroespacial cargado con más de 10 toneladas ayudas de la UNGRD para reforzar la operación humanitaria en el departamento.

Esta asistencia humanitaria se suma a los más de 7.500 kits que ya están en manos de familias damnificadas en los municipios afectados por inundaciones como Ciénaga de Oro, Montelíbano, Moñitos y Puerto Libertador, y se extendieron las entregas a Canalete, Cereté, San Pelayo y San Bernardo del Viento.

Esta operación se extenderá a Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Antero y Valencia, donde 5.849 familias recibirán kits de alimentos, productos de aseo, cocina y frazadas.

De manera complementaria, la UNGRD formalizó la entrega de 12 máquinas amarillas al departamento de Córdoba, en el marco de un convenio de fortalecimiento operativo, firmado con anterioridad, entre la Unidad y la gobernación por más de $8.500 millones.

Vea las fotos a continuación:

