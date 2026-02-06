Habilitan paso por el puente San Jorge, en Córdoba: la ruta se había afectado por las inundaciones. Foto: Ruta al Mar.

Montería

La concesión Ruta al Mar informó este 6 de febrero que, luego de lograr la evacuación del agua que cubría la importante ruta nacional que conecta al Caribe colombiano con el interior del país, se habilitó el paso a la altura del puente San Jorge, en La Apartada, Córdoba.

“Ante la evacuación del agua que cubría la carpeta asfáltica del corredor vial, la disminución de las lluvias y luego de la evaluación técnica realizada por nuestro equipo operativo, informamos que actualmente el paso se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y peatones. No obstante, recomendamos transitar con precaución, atender las indicaciones del personal en la vía y mantenerse atentos a las condiciones del corredor vial”, señaló la concesión.

“Invitamos a los usuarios a seguir pendientes de nuestros canales oficiales de información, donde estaremos comunicando oportunamente cualquier novedad que se presente en la vía”, agregó.

Cabe recordar que, la ruta se encontraba restringida desde el pasado 4 de febrero del año 2026.