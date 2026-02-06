Delegación del Gobierno Nacional viajará a Ecuador buscando superar crisis diplomática

Una delegación del Gobierno colombiano viajará hacia Quito para adelantar una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Luego de la escalada en los choques diplomáticos y comerciales entre Colombia y Ecuador, Caracol Radio conoció que una delegación del Gobierno colombiano viajará en las próximas horas hacia Quito para adelantar una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa.

¿Quiénes conforman el equipo colombiano?

Según lo conocido por Caracol Radio, la comitiva oficial incluye a:

Pedro Sánchez , ministro de Defensa, encabezando la comitiva.

, ministro de Defensa, encabezando la comitiva. Rosa Yolanda Villavicencio , canciller.

, canciller. Jorge Iván Cuervo , ministro de Justicia.

, ministro de Justicia. Edwin Palma , ministro de Minas y Energía.

, ministro de Minas y Energía. Diana Morales , ministra de Comercio, Industria y Turismo

, ministra de Comercio, Industria y Turismo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

¿Quiénes están del lado ecuatoriano?

Los temas clave de la agenda se manejarán con distintos jefes de cartera de Ecuador entre los que se cuenta:

Gabriela Sommerfeld , ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad.

, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad. Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa

Adicionalmente también habrá encuentros con los cónsules de Colombia en Ecuador.

El centro de los encuentros será normalizar las relaciones entre ambos países, impulsar la cooperación binacional y fortalecer el trabajo común en beneficio de los gremios comerciales que trabajan entre ambas naciones.

Presión petrolera

El 26 de enero Ecuador aumentó de tres a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria.

Este aumento supone un incremento del 900% en la tarifa que Colombia paga por cada barril de petróleo que cruza por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

“Hicimos un cambio en el valor de la tarifa” aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que “en vez de tres dólares son 30” por barril.

Tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador

Y es que cabe recordar que desde enero del 2026, Colombia y Ecuador atraviesan una crisis diplomática que ha derivado en una guerra comercial que ha incluido la subida de aranceles e impuestos por parte de ambas naciones.

Dentro de algunas de las medidas, el Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa impuso aranceles del 30% a Colombia debido a “falta de reciprocidad y acciones firmes” de este país en materia de seguridad.

El Gobierno Petro respondió suspendiendo la provisión de electricidad a Ecuador desde el 22 de enero y, además, aranceles a algunos productos ecuatorianos.

Petro reveló que Donald Trump mediaría entre Colombia y Ecuador

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro habló en exclusiva para los micrófonos de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, este martes, 3 de febrero, y allí reveló que durante la reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este mismo le confirmó que será mediador entre Colombia y Ecuador tras la tensión diplomática que hay entre ambas naciones.

“Le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos con Noboa, que volviéramos a ser amigos y él dijo: ‘Bueno, voy a llamarlo para tratar de que se reconstituya una triple alianza contra el narcotráfico’”, comentó.

Allí, Sánchez Cristo le preguntó: “¿Podemos decir que el presidente Trump va a ser mediador en el arreglo entre Colombia y Ecuador?“.

A lo que Petro respondió contundentemente: “Así es”.