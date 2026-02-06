Concurso docente Universidad Nacional 2026: Conozca las vacantes disponibles, fechas y requisitos

La Universidad Nacional, sede Manizales, anunció la apertura de un segundo concurso docente para el área de lenguas extranjeras, complementario al que realizó la institución en 2025.

Le podría interesar: Pruebas del concurso de la Contraloría aplazadas nuevamente: Consulte nueva fecha y temas a estudiar

Para este proceso se contemplaba proveer 22 cargos; sin embargo, según informa la institución, solo 6 aspirantes lograron clasificarse. Así las cosas, en aras de completar los cupos restantes, la Universidad Nacional contempla 13 vacantes en la nueva convocatoria, para profesores de tiempo completo.

¿Qué vacantes para docentes ofrece la Universidad Nacional?

De acuerdo con la Universidad Nacional, sede Manizales, la convocatoria se creó con base en tres perfiles para desempeñarse en diferentes niveles de formación en lengua inglesa.

Uno de los perfiles está orientado a la realización de cursos de nivelación de inglés; el segundo es de carácter disciplinar para el programa de Filología e Inglés; y el tercero está enfocado en “multiculturalidad, multilingüismo, lingüística, filología y estudios coloniales y poscoloniales”, indica la institución.

Los requisitos para participar guardan algunas similitudes entre los tres perfiles establecidos, entre ellas las siguientes:

Experiencia docente universitaria mínima de trescientas (300) horas.

Acreditar nivel C1 en inglés .

. Quien aspire al cargo y cuya lengua materna no sea el español debe acreditar nivel B2 en este idioma.

Título de licenciatura en áreas como inglés, español, lenguas modernas y filología.

en áreas como inglés, español, lenguas modernas y filología. Título de posgrado en disciplinas como enseñanza de inglés y español, educación bilingüe, educación, pedagogía, ciencias sociales, didáctica del inglés, etcétera.

¿Hasta cuándo está abierto el concurso docente?

Los aspirantes tendrán oportunidad de participar en la convocatoria inscribiéndose hasta el próximo 27 de febrero de 2026.

Posteriormente, se hará la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos entre el 2 y el 13 de marzo. La lista de aspirantes admitidos será publicada el 16 de ese mismo mes.

Lea también: Concurso DIAN 2676: CNSC anunció apertura de inscripciones y fecha máxima para inscribirse

Luego de ello, el proceso comprenderá una etapa de clasificación de la hoja de vida de los admitidos; una de presentación de pruebas orales y escritas de competencias. El concurso finalizará el 21 de julio de 2026 con la publicación de la resolución definitiva de ganador, elegible o cargo desierto.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Siga estos pasos para participar en el concurso docente 2026 de la Universidad Nacional: