Concierto de Silvestre Dangond: Horarios, cierres viales y rutas alternas

“El baile de todos” es el nombre que recibe la gira más reciente que está haciendo el cantante vallenato Silvestre Dangond. En el marco de este evento que se realiza durante este viernes 15 de mayo se realizarán varios cierres viales por la magnitud del evento.

Lea también: Silvestre Dangond anuncia nuevo concierto en El Campín, en Bogotá: “tengo una conexión natural allí”

El espectáculo que tendrá como escenario el Estadio El Campín, en el corazón de Bogotá tendrá una llegada masiva de asistentes y fanáticos del artista de todas partes del país, lo que hará que la movilidad tenga una serie de controles importantes a tener en cuenta para quienes transiten por la zona de Teusaquillo.

Rutas de Transmilenio:

En el marco de esta movilidad tan masiva, TransMilenio ha dispuesto de 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central, operación habitual (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

Estas rutas se han destinado pero facilitar la llegada de los asistentes al concierto:

Estas rutas se han destinado pero facilitar la salida de los asistentes al concierto:

Rutas para la salida del concierto de Silvestre Dangond Ampliar Rutas para la salida del concierto de Silvestre Dangond Cerrar

Horarios:

Tenga en cuenta los siguientes horarios que tendrá el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá, este viernes 15 de mayo, en el Estadio El Campín.

Apertura de puertas: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Inicio del show: 9:00 p.m.

Recomendaciones para disfrutar del evento:

Lo que sí puede hacer o llevar:

Bolsos pequeños.

Ropa cómoda.

Llegar temprano para evitar el tráfico.

Power bank o baterías portátiles pequeñas.

Movilizarse en vehículos pequeños.

Lo que no puede hacer o llevar:

Ingreso de comidas o sombrillas.

Estar en estado de embriaguez o sustancias psicoactivas.

Cámaras profesionales o semiprofesionales.

Correas con hebillas contundentes.

Mujeres con más de 5 meses de gestación.

Fumar en el Estadio.

El concierto de Silvestre Dangond además contará con la presencia de Juancho de la Espriella y se espera que haya más sorpresas.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: