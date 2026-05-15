Invima alerta por medicamentos falsificados vendidos como fórmulas médicas personalizadas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas tras detectar la comercialización fraudulenta de varios medicamentos preparados bajo la modalidad de “productos magistrales”, es decir, fórmulas elaboradas especialmente para pacientes concretos y bajo indicación médica.

Los productos identificados por la entidad son:

Bicarbonato de Sodio 1mEq/mL frasco x 240 mL lote 251023274

1mEq/mL frasco x 240 mL lote 251023274 Naproxeno 1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr lote 251023275;

1,6 gr/80 gr + Indometacina 2 gr + Vitamina E 3,375 gr/80 gr lote 251023275; Ketoconazol 2% + Desonida 0,1% + Triclosán (Irgasan) 0,6% loción tópica x 100 mL lote 250921380.

Según explicó el Invima, es que estos productos detectados no tienen garantía de autenticidad. En otras palabras, las autoridades sanitarias no saben realmente qué contienen, en qué condiciones fueron fabricados ni si las sustancias incluidas corresponden a las anunciadas en las etiquetas.

La alerta se emitió luego de que Tecnología Galénica de Colombia S.A.S., establecimiento encargado de este tipo de preparaciones médicas, informara oficialmente que esos productos fueron falsificados y que no reconoce la trazabilidad ni el origen de los lotes encontrados en circulación.

Eso significa que los medicamentos podrían haber sido elaborados por terceros sin controles sanitarios, sin supervisión técnica y sin cumplir las condiciones mínimas exigidas para garantizar seguridad a los pacientes.

¿Qué es una preparación magistral?

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016, se trata de un medicamento preparado especialmente para un paciente específico, siguiendo una fórmula médica individual y bajo ciertos procedimientos técnicos.

A diferencia de los medicamentos industriales que se producen masivamente en laboratorios farmacéuticos, los productos magistrales suelen adaptarse a necesidades particulares.

Por ejemplo, cuando un paciente requiere una concentración diferente de un medicamento, una mezcla especial de sustancias o una presentación que no existe comercialmente.

Precisamente por ser fórmulas personalizadas, estos productos requieren controles estrictos de calidad, almacenamiento y manejo. Si cualquiera de esos procesos falla, el medicamento podría perder efectividad o incluso convertirse en un riesgo para la salud.

William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, explicó que uno de los mayores peligros de estos productos falsificados es la incertidumbre total sobre su contenido.

“Cuando hablamos de productos magistrales falsificados, estamos frente a preparaciones cuya procedencia, trazabilidad, condiciones de almacenamiento, transporte y contenido real son completamente desconocidos”, señaló el funcionario.

Esto quiere decir que nadie puede asegurar si los medicamentos contienen las sustancias correctas, si tienen dosis adecuadas o si fueron manipulados en condiciones higiénicas. Incluso podrían contener contaminantes o ingredientes distintos a los reportados.

El Invima también alertó sobre los canales utilizados para comercializar este tipo de productos fraudulentos. Según la entidad, muchos se ofrecen a través de redes sociales, páginas web, cadenas de mensajería instantánea y establecimientos no autorizados, espacios donde es más difícil verificar la legalidad y procedencia de los medicamentos.

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Por eso, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía abstenerse de comprar medicamentos sin registro sanitario vigente y desconfiar de productos ofrecidos por fuera de canales farmacéuticos autorizados.

Además, pidió suspender inmediatamente el uso de los productos relacionados en esta alerta y reportar cualquier reacción adversa o sospecha a los canales oficiales de farmacovigilancia.