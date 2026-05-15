Defensoría advierte que prevenir riesgos del fenómeno de El Niño es obligación del Estado

La Defensoría de Pueblo advierte que, con o sin fenómeno de El Niño, el Estado tiene la obligación de prevenir riesgos y proteger a la población civil. Por eso le hace un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para que adelanten de manera prioritaria acciones preventivas para evitar emergencias en el país.

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Cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en Colombia están asociados a factores climáticos, en comparación con un promedio global cercano al 49 %. Esto, sin desconocer la exposición a otros fenómenos a los que el país está expuesto como los sismos, tsunamis y las actividades volcánicas.

Ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, la Defensoría del Pueblo llama la atención a que la ausencia de acciones preventivas es una grave vulneración de derechos fundamentales, porque existen herramientas técnicas y científicas para anticipar los escenarios de riesgo. No tomar medidas a tiempo puede agravar problemáticas estructurales del país, como el riesgo de una crisis energética derivada de la disminución en los niveles de los embalses.

¿Cuáles son los sectores mayormente afectados?

Estos efectos climáticos impactan sectores como:

Agricultura

Ganadería

Salud pública

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“La gestión del riesgo, que incluye medidas de prevención, no puede ser únicamente reactiva con la posible llegada de situaciones de crisis y emergencias, sino también un deber permanente y continuo del Estado y una condición indispensable para la garantía de los derechos de toda la población”. Afirma la Defensoría del Pueblo.