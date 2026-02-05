Pruebas del concurso de la Contraloría aplazadas nuevamente: Consulte nueva fecha y temas a estudiar. Getty Images

El Consejo Superior de Carrera Administrativa anunció el pasado 2 de febrero, luego de un fallo emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, que las pruebas escritas del concurso de méritos de la Contraloría quedarían aplazadas, inicialmente, hasta el primero de marzo de 2026.

A través de este proceso de selección, el cual se lleva a cabo desde el año pasado, la entidad busca proveer 3.144 vacantes de carrera administrativa, distribuidas así:

2.586 empleos para profesionales

263 nivel asistencial

237 nivel ejecutivo

41 nivel técnico

17 nivel asesor

¿Cuál es la nueva fecha de la prueba escrita de la Contraloría?

Luego del aplazamiento inicial, la Contraloría General de la República y la Universidad de Antioquia, como operador técnico, anunciaron una nueva fecha definitiva para las pruebas escritas, las cuales se llevarán a cabo el próximo 22 de marzo de 2026 en jornada única para todos los aspirantes.

Las entidades justifican este nuevo cambio en el propósito de garantizar la calidad y seguridad en la aplicación de las pruebas escritas. Esta modificación produce también cambios adicionales en el cronograma del concurso.

¿Cómo quedó el cronograma del concurso de Contraloría en 2026?

Con la nueva fecha del 22 de marzo para la presentación de las pruebas escritas aprobada por el Consejo Superior de Carrera Administrativa, el cronograma de cada una de las fases de concurso de la Contraloría queda así:

Pruebas escritas

Actividad Fecha Envío de citaciones para las pruebas 13 de marzo de 2026 Aplicación de las pruebas 22 de marzo Publicación de resultados 27 de abril Periodo de reclamaciones contra los resultados 28, 29 y 30 de abril Citación para el acceso a las pruebas escritas y publicación de la guía del aspirante 4 de mayo Acceso al cuadernillo y hojas de respuestas 10 de mayo Complemento a las reclamaciones 11 y 12 de mayo Publicación de respuesta a las reclamaciones 26 de junio

Análisis de antecedentes

Fecha Publicación de resultados de la prueba de análisis de antecedentes 24 de agosto de 2026 Periodo de reclamaciones contra los resultados 25, 26 y 27 de agosto Publicación de resultados de las reclamaciones 8 de octubre Resultados definitivos con el consolidado de la prueba 15 de octubre

Resultados finales y lista de elegibles

Actividad Fecha Publicación de resultados consolidados por convocatoria y sede de trabajo 26 de octubre de 2026 Publicación de resoluciones de listas de elegibles por convocatoria y sede de trabajo 2 de diciembre de 2026

¿Cómo consultar los temas a estudiar para el examen de la Contraloría?

La Contraloría y la Universidad de Antioquia publicaron la guía del aspirante para la presentación de las pruebas escritas en el concurso de méritos.

De acuerdo con la institución, los ejes temáticos específicos para cada una de las pruebas dependen de la convocatoria y el nivel al que el aspirante se inscribió, además de su cargo y funciones solicitadas.

En ese sentido, para conocer los temas a estudiar, cada aspirante deberá visitar el portal habilitado para el concurso e ingresar a la opción “Mi cuenta” con su número de registro y contraseña.

¿Qué preguntan en las pruebas escritas?

La Universidad de Antioquia señala, a través de la guía de presentación, que las pruebas se dividen en dos componentes: competencias funcionales y competencias comportamentales.

El componente de competencias funcionales se divide a su vez en básicas y específicas y se evalúan cuatro niveles de dominio de los conocimientos asociados a la entidad y el cargo de la siguiente manera:

Recuerdo: Métodos, procesos, esquemas y marcos de referencia.

Métodos, procesos, esquemas y marcos de referencia. Comprensión: Capacidad para explicar relaciones entre datos, principios y clasificaciones.

Capacidad para explicar relaciones entre datos, principios y clasificaciones. Aplicación: Habilidad para seleccionar, transferir y usar conocimiento en la resolución de problemas.

Habilidad para seleccionar, transferir y usar conocimiento en la resolución de problemas. Análisis: Competencia para diseccionar situaciones complejas y buscar la resolución de problemas.

Por otra parte, las competencias comportamentales se desarrollan en un segmento predictivo (escoger entre tres opciones posibles ante una única situación organizacional) con preguntas basadas en el Diccionario de Competencias de la Contraloría.