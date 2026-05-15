Petro responde a Paloma por reforma agraria: su herencia de terratenientes nos hace desiguales

Un nuevo choque hay con el Gobierno, luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia recomendaran revisar el proyecto de Ley sobre la jurisdicción agraria, que da herramientas jurídicas que cursa en el Congreso de la República frente a la posesión y distribución de las tierras en Colombia.

En la disputa también está incluída la candidata presidencial Paloma Valencia, quien demandó a la fase judicial de los procesos agrarios del proyecto del Gobierno.

Ante los cuestionamientos de Paloma Valencia y las trabas de la Corte Suprema sobre el artículo 9, que trata de la facultad de la Agencia Nacional de Tierras frente al manejo de asignación de predios que están en disputas, el presidente Gustavo Petro le respondió a la candidata, y le recordó que que la historia de Colombia está ligada a la gran propiedad terrateniente, relacionada a su familia y por eso es que quieren frenar el proyecto del Gobierno.

"Esa herencia nos ha hecho uno de los países más desiguales socialmente de la tierra y es la base de nuestro raquitismo económico y de la violencia“, dijo.

Reiteró en que “la propuesta de la Sala Civil de la Corte Suprema acaba hasta con el INCORA de Lleras Restrepo”, nos retrocede a la Constitución de 1886, y promueve el incumplimiento del Acuerdo de paz, que garantiza la entrega de predios para los campesinos marcados por el conflicto armado.

Convocó nuevamente a una coordinación nacional

El presidente reiteró su llamado a todas las organizaciones campesinas e indígenas del país, para que coordinen nacionalmente su movimiento y manifestien su rechazo frente a las trabas de la Corte sobre la jurisdicción agraria.

Dijo que se deben manifestar porque a pesar de que la jurisdicción agraria es un avance de la paz, la intentan convertir “en el mayor retroceso histórico de la lucha del campesinado por la ciudadanía y el acceso a la propiedad de la tierra y de la lucha del movimiento indígena y afrodescendiente por la tierra”.