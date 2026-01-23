¿Cuándo es el examen de la Contraloría General de la República? Estudie estos ejes temáticos. Getty Images

La Contraloría General de la República, CGR, no solo se encarga del control fiscal del Estado, sino también de la modernización de las diferentes entidades que hacen parte del mismo, cumpliendo una función fundamental a nivel institucional.

Desde finales del año pasado, la entidad está llevando a cabo un concurso de méritos con el que busca proveer 3.144 vacantes de carrera administrativa, distribuidas entre 2.586 empleos del nivel profesional, 263 del nivel asistencial, 237 del nivel ejecutivo, 41 del nivel técnico y 17 del nivel asesor.

Le podría interesar: Concursos CNSC en 2026: estas son las 30.000 vacantes para trabajar con el Estado

¿Cuándo son las pruebas escritas del concurso de la Contraloría?

La Universidad de Antioquia, como operador técnico del concurso de mérito de la Contraloría General de la República, informó este 23 de enero que las pruebas escritas se llevarán a cabo el próximo 8 de febrero de 2026.

La institución señaló que los aspirantes seleccionados recibirán una citación para presentar las pruebas a través del correo electrónico registrado en el momento de la inscripción al concurso.

De igual manera, la citación será publicada en el portal habilitado por la universidad para el concurso, en la que los aspirantes podrán descargarla ingresando a la sección “Mi cuenta”.

Los resultados de las pruebas serán publicados el próximo 7 de abril de 2026. Quienes deseen llevar a cabo reclamaciones tendrán entre el 8 y el 10 de abril para hacerlo.

Ejes temáticos del concurso de la Contraloría

Según explicó la Universidad de Antioquia, las pruebas escritas contemplan un componente de competencias funcionales y uno de competencias comportamentales. En estas se evalúa desde el conocimiento de la Constitución, el funcionamiento de la Contraloría, hasta la aplicación de los manuales y procedimientos de la entidad.

Lea también: Trabajo en la DIAN 2026: ¿Cómo postularse? Vacantes con salarios de hasta 12 millones de pesos

Los aspirantes pueden consultar los ejes temáticos específicos ingresando a su cuenta en el portal del concurso.

La guía de orientación para la presentación de las pruebas indica que las competencias funcionales se dividen entre básicas y específicas y evalúan cuatro niveles de dominio de conocimientos:

Recuerdo : dominio de métodos, procesos, esquemas y marcos de referencia.

: dominio de métodos, procesos, esquemas y marcos de referencia. Comprensión: capacidad para explicar relaciones entre datos, principios y clasificaciones.

capacidad para explicar relaciones entre datos, principios y clasificaciones. Aplicación: habilidad para seleccionar, transferir y usar conocimiento en la resolución de problemas.

habilidad para seleccionar, transferir y usar conocimiento en la resolución de problemas. Análisis: competencia para diseccionar situaciones complejas y buscar la resolución de problemas.

Por su parte, las competencias comportamentales se evalúan en un segmento de la prueba de carácter predictivo, basado en los comportamientos establecidos en el Diccionario de Competencias de la CGR.

El aspirante deberá elegir entre tres opciones posibles, frente a una única situación organizacional, reflejando así su posible actuación en una eventual situación laboral.