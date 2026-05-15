Melina Ramírez presenta ‘La ronda’, una plataforma de experiencias de bienestar

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Melina Ramírez es reconocida en el país por presentar algunos de los programas de televisión más importantes de la televisión nacional.

Su rostro es muy reconocido en el mundo del espectáculo y su conexión con el público es una de sus grandes cualidades, detalle muy relevante dentro de su nuevo proyecto como emprendedora.

El próximo 30 de mayo, en el Metropolitan Club en la ciudad de Bogotá, presentará ‘La Ronda’, una plataforma de bienestar donde se encuentran el entretenimiento, el lujo y la espiritualidad.

“Ahorita me lanzo como empresaria del bienestar, este es un mundo en el que estoy desde los 8 años [...] me he preparado, he estudiado, me he certificado, pero era algo muy personal, era algo muy mío y ha llegado el momento de compartirlo”.

Según explicó Melina en 6AM W de Caracol Radio, ‘La ronda’ busca poner al servicio de las personas “herramientas muy poderosas de transformación”.

El evento contará con actividades como yoga, meditación, sound healing, constelación familiar grupal y curadanza; también habrá experiencias con marcas de lujo.

“La invitación es sobre todo es para abrir esta gran puerta de crecimiento interior, estamos muy acostumbrados a hablar siempre del hacer, de la productividad, que el éxito lo medimos en ciertas estadísticas, pero se nos olvida el ser, la persona que sostiene estas grandes cifras en el mundo empresarial, por ejemplo”.

Y es que, entre todos los ejercicios mencionados, también ofrecen un acompañamiento especial para las empresas y sus equipos: “no podemos pretender una persona absolutamente productiva, cuando internamente no está emocionalmente estable”.

“Hacemos un acompañamiento empresarial de cara a los equipos, a las fuerzas de venta, pero también a los niveles ejecutivos. Adaptamos estrategias donde invitamos a las empresas a que vean con otros ojos a ese equipo humano que tienen”.

En este proyecto, Ramírez trabaja de la mano de Gina Ardila, una reconocida terapeuta holística y consteladora con 25 años de experiencia.

“Invitamos a terapeutas, profesores y mentores de diferentes áreas del bienestar, para poner al servicio de las personas”, añadió, aclarando que cualquier persona interesada en el mundo espiritual y el crecimiento interior, puede participar.

El evento que se realizará el 30 de mayo en Bogotá es apenas el primer producto de ‘La ronda’, pues realizarán una gira por diferentes lugares del país e incluso, estarán presentes en retiros internacionales.