Cursos gratuitos de IA y enseñanza digital para docentes colombianos: inscríbase aquí
Del 9 al 11 de octubre de 2025, el British Council realizará la conferencia virtual “Global voices, future focus”, un espacio gratuito de formación para profesores de Colombia y el mundo.
La inteligencia artificial (IA) y la enseñanza digital son hoy un reto para la educación. Con el fin de apoyar a los docentes en la actualización de sus competencias, el British Council llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2025 la conferencia global y gratuita “Global voices, future focus” (“Voces globales, enfoque en el futuro”).
El evento estará disponible en línea y contará con la participación de expertos internacionales en educación, quienes ofrecerán herramientas prácticas para aplicar en el aula.
¿Cómo inscribirse a la conferencia?
Los docentes colombianos interesados podrán registrarse gratuitamente en el siguiente enlace: https://eu1.hubs.ly/H0mjYF80.
Las sesiones también se transmitirán en vivo por Zoom, YouTube y Facebook del British Council, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
¿Qué aprenderán los docentes?
El encuentro propone una experiencia de aprendizaje inmersiva con temas actuales que impactan la enseñanza:
9 de octubre: Desarrollo profesional y herramientas digitales
- Repensar el desarrollo docente en un mundo conectado.
- Consejos para la práctica reflexiva.
- Uso de la IA para aumentar la confianza en el aula.
- Storytelling digital y proyectos multimedia.
10 de octubre: Multilingüismo y habilidades del siglo XXI
- Enfoques multilingües en la enseñanza de idiomas.
- Gestión del aula en clases multilingües.
- Design thinking aplicado a proyectos educativos.
- Integración de habilidades del siglo XXI en la enseñanza diaria.
11 de octubre: Acción climática y sostenibilidad
- Incorporar la sostenibilidad en la práctica educativa.
- Juegos de rol para enseñar cambio climático.
- Resolución de problemas con juegos de vocabulario.
- Estrategias para fomentar la expresión oral en los estudiantes.
Una red global de aprendizaje
Según Felipe Villar, director del British Council en Colombia, esta es una oportunidad única:
“Queremos invitar a todos los profesores del país a ser parte de esta celebración global. Es un espacio gratuito para acceder a ideas y conocimientos de expertos internacionales en temas como IA, sostenibilidad y enseñanza del inglés”.
Por su parte, Michael Connolly, director de Inglés y Educación Escolar del British Council, destacó que el evento busca “conectar, inspirar y empoderar a los profesores de todo el mundo hacia un futuro más inclusivo e innovador en el aula”.
Con este evento, los docentes colombianos podrán no solo actualizar sus habilidades digitales y pedagógicas, sino también conectarse con una red internacional de educadores, ampliando sus horizontes profesionales.