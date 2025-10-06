Cursos gratuitos de IA y enseñanza digital para docentes colombianos: inscríbase aquí

Cursos gratis en Bogotá sobre programación e inteligencia artificial. Fotos tomadas de Canva

La inteligencia artificial (IA) y la enseñanza digital son hoy un reto para la educación. Con el fin de apoyar a los docentes en la actualización de sus competencias, el British Council llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2025 la conferencia global y gratuita “Global voices, future focus” (“Voces globales, enfoque en el futuro”).

El evento estará disponible en línea y contará con la participación de expertos internacionales en educación, quienes ofrecerán herramientas prácticas para aplicar en el aula.

¿Cómo inscribirse a la conferencia?

Los docentes colombianos interesados podrán registrarse gratuitamente en el siguiente enlace: https://eu1.hubs.ly/H0mjYF80.

Las sesiones también se transmitirán en vivo por Zoom, YouTube y Facebook del British Council, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Qué aprenderán los docentes?

El encuentro propone una experiencia de aprendizaje inmersiva con temas actuales que impactan la enseñanza:

9 de octubre: Desarrollo profesional y herramientas digitales

Repensar el desarrollo docente en un mundo conectado.

Consejos para la práctica reflexiva.

Uso de la IA para aumentar la confianza en el aula.

Storytelling digital y proyectos multimedia.

10 de octubre: Multilingüismo y habilidades del siglo XXI

Enfoques multilingües en la enseñanza de idiomas.

Gestión del aula en clases multilingües.

Design thinking aplicado a proyectos educativos.

Integración de habilidades del siglo XXI en la enseñanza diaria.

11 de octubre: Acción climática y sostenibilidad

Incorporar la sostenibilidad en la práctica educativa.

Juegos de rol para enseñar cambio climático.

Resolución de problemas con juegos de vocabulario.

Estrategias para fomentar la expresión oral en los estudiantes.

Una red global de aprendizaje

Según Felipe Villar, director del British Council en Colombia, esta es una oportunidad única:

“Queremos invitar a todos los profesores del país a ser parte de esta celebración global. Es un espacio gratuito para acceder a ideas y conocimientos de expertos internacionales en temas como IA, sostenibilidad y enseñanza del inglés”.

Por su parte, Michael Connolly, director de Inglés y Educación Escolar del British Council, destacó que el evento busca “conectar, inspirar y empoderar a los profesores de todo el mundo hacia un futuro más inclusivo e innovador en el aula”.

Con este evento, los docentes colombianos podrán no solo actualizar sus habilidades digitales y pedagógicas, sino también conectarse con una red internacional de educadores, ampliando sus horizontes profesionales.