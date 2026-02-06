Anuncian el nuevo intercambio vial de Embalses en el oriente de Antioquia

Medellín

La Alcaldía de Marinilla y la Agencia Nacional de Infraestructura anunciaron oficialmente la construcción del intercambio vial de los Embalses, el cual busca mejorar la conectividad en el Oriente del departamento.

El alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez, y el presidente de la ANI, Óscar Torres, desde la autopista Medellín – Bogotá hicieron el anuncio de esta nueva obra de infraestructura.

Al ser uno de los mayores corredores turísticos del departamento y el país, es una obra de gran impacto y que genera un mejor flujo para los visitantes, la productividad y carga en esa zona del departamento.

¿Qué dice la ANI?

El presidente de la ANI, Óscar Torres, dijo que “en este corredor vial el índice de accidentalidad es bastante elevado, de los más altos del país”.

Agregó que “A través de unas mesas técnicas permanentes entre la alcaldía de Marinilla y la Agencia Nacional de Infraestructura, con el conocimiento de la concesión, vamos por buen camino”.

Concluyó el presidente de la ANI: “Estamos aquí, pues, para que esto se convierta en una realidad y poder, antes de que finalice el primer semestre 2026, estar ejecutando en territorio”.

¿Qué otras obras contempla el proyecto?

Allí también se construirá un puente peatonal en el sector El Cordobés, zona que ha sido identificada de alta accidentalidad, y allí se prevé brindar condiciones seguras para el cruce de peatones y reducir de manera significativa los riesgos para la comunidad.

Esta será una obra complementaria que busca la protección de la vida y la seguridad vial.

Beneficio para el Oriente antioqueño

El alcalde de Marinilla, Julio Serna, destacó que “este intercambio vial es un sueño de décadas para Marinilla y para todo el Oriente antioqueño. Durante muchos años la gente esperó una solución definitiva a este punto crítico de movilidad, y hoy damos un paso histórico para hacerlo realidad, con una obra que traerá progreso, seguridad y oportunidades para nuestra gente”.

El mandatario local también indicó que el trabajo con el gobierno social ha sido fructífero “para que logremos tener tres obras muy importantes en nuestra ciudad, en el Cordobés, donde queremos salvar vidas, muchos de los accidentes en nuestra ciudad se presentan en este sector, ya tenemos lista la gestión predial para arrancar con las obras”. También se refirió al intercambio vial en la autopista Medellín-Bogotá y las obras complementarias.

¿Cómo se financiará el proyecto?

Este intercambio vial será ejecutado con recursos provenientes de los excedentes generados por la concesión DEVIMED, sin generar nuevas cargas económicas para el municipio ni para los usuarios de la vía.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura, estos recursos serán reinvertidos en infraestructura estratégica, orientada a responder a las necesidades reales del territorio y a mejorar la funcionalidad de corredores clave para la región.

Desde ahora se avanza en el trabajo de manera articulada entre la Administración Municipal y la Agencia Nacional de Infraestructura, para lograr ejecutar este proyecto, desde las etapas técnicas, administrativas y de obras.

Se espera agilizar las labores previas para que la ejecución de este proyecto se dé en el menor tiempo posible y garantizar que esta obra se convierta en un motor de progreso, integración regional y desarrollo sostenible.