Presupuesto de la UdeA garantiza operación hasta noviembre, asegura rector encargado

Medellín, Antioquia

El rector encargado de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García García, advirtió que, según el análisis financiero preliminar, los recursos actuales de la institución solo alcanzarían para garantizar su funcionamiento hasta noviembre de 2026.

Durante una rueda de prensa, el directivo explicó que, aunque el presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario ronda los dos billones de pesos, los cálculos iniciales muestran un riesgo para cubrir la totalidad de las obligaciones hasta finalizar el año.

Universidad evalúa medidas para cubrir el déficit

García señaló que el presupuesto institucional contempla dos alternativas para garantizar el cierre financiero: la obtención de un crédito de tesorería y la venta de activos previamente aprobados por la universidad.

“El presupuesto en el primer análisis que hemos hecho nos alcanza hasta noviembre, es el primer análisis que hemos hecho, no tenemos cómo terminar el año”, afirmó.

El rector explicó que la venta de bienes hace parte de un plan que se discute desde hace más de una década y que ya cuenta con aval institucional, por lo que la administración buscará agilizar ese proceso.

Rector descarta afectaciones laborales o académicas

El directivo aseguró que cualquier ajuste financiero que se adopte no impactará la calidad académica ni al personal universitario.

“Los ajustes que hagamos en ningún caso van a afectar la calidad del servicio ni a ningún servidor de la universidad”, indicó.

También señaló que la rectoría deberá presentar ante el Consejo Superior Universitario una propuesta de ajuste presupuestal para garantizar la sostenibilidad financiera de la vigencia.

Gobierno anuncia búsqueda de nuevos negocios con el Estado

En el mismo escenario, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que el Gobierno nacional trabaja en la búsqueda de nuevos negocios y contratos entre la Universidad de Antioquia y entidades del Estado, como parte del plan integral para fortalecer sus finanzas.

El ministro explicó que la estrategia apunta a aprovechar la capacidad científica y técnica de la universidad para la ejecución de proyectos estatales, lo que permitiría generar ingresos adicionales sin afectar su autonomía.

Rojas señaló que ya se han incrementado de manera significativa los convenios y contratos con entidades del orden nacional y que se avanza en nuevas líneas de trabajo, entre ellas servicios asociados a investigación, ciencia, tecnología y producción en el sector salud.

Recursos recientes permitieron cubrir obligaciones pendientes

García explicó que los recursos girados recientemente por el Gobierno nacional permitieron saldar compromisos atrasados de la vigencia anterior, incluyendo pagos a docentes ocasionales, catedráticos y proveedores.

Según indicó, una parte de los recursos adicionales fue destinada a cubrir obligaciones laborales pendientes, mientras que el resto permitirá mantener flujo de caja durante los próximos meses.

Crisis financiera estructural

El rector insistió en que la situación económica de la universidad responde a problemas estructurales acumulados durante varios años, por lo que se requiere una estrategia financiera integral que garantice la sostenibilidad del alma mater a largo plazo.

García reiteró que su prioridad es superar las medidas de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación y asegurar la estabilidad financiera de la universidad, mientras avanzan las gestiones para definir nuevas fuentes de financiación y fortalecer su relación contractual con el Estado.