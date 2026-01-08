Fue subastada por la SAE la finca La Manuela en El Peñol, predio que fue de Pablo Escobar

El Peñol- Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que vendió la finca La Munuela, ubicada a orillas del embalse de Guatapé, en la vereda El Uvital del municipio de El Peñol, en el Oriente de Antioquia. Este predio fue una propiedad hace varias décadas del extinto narcotraficante Pablo Escobar que fue adquirida con dineros del narcotráfico.

Amelia Pérez Parra, la presidenta de la SAE, informó que la finca La Manuela cuenta con un área de 7.826 m² y demás, agregó que este lugar fue durante años un símbolo del poder criminal del narcotráfico y un centro de operaciones ilícitas.

“Se hizo la venta de un inmueble emblemático que perteneciera en su momento a Pablo Escobar Gaviria. El inmueble, denominado La Manuela, fue adquirido mediante subasta pública que se realizó por la sociedad de activos especiales, por más de siete mil setecientos millones de pesos”, aseguró la presidenta de la SAE.

La finca La Manuela en los últimos años se había convertido en un lugar turístico. No solo porque perteneció al excapo de mafia colombiana, sino también por las plantas importadas por Escobar y sembradas allí como ejemplares de magnolias y tulipanes únicos en la región. Además, había árboles exóticos traídos desde Europa, África, además de países como Estados Unidos y Chile.