Usuarios de la Nueva EPS bloquean la calle 26 en Bogotá: exigen derecho a la salud

Hacia el mediodía de este jueves 5 de enero, decenas de usuarios de la Nueva EPS se tomaron la calle 26 con Carrera 85B para exigiendo respuestas por parte de esta entidad ante sus reclamaciones.

“Nueva EPS es irresponsable y no da medicamentos a los usuarios. Le dijo que el 2 de febrero y hasta la fecha nada. Tampoco paga a prestadores, no le ha pagado a hospitales, clínicas ni farmacias”, señaló una usuaria.

Nuevamente los usuarios de esta EPS manifiestan su descontento ante la crisis que vive y que los ha afectado fuertemente.

Los pacientes más afectados por la crisis

Los pacientes psiquiátricos son unos de los más padecen esta crisis en la salud.

“Los pacientes psiquiátricos no tienen medicamentos y algunos de ellos se están agrediendo a ellos mismos y agrediendo a los familiares. Esto es complicado porque un paciente psiquiátrico sin medicamentos es un riesgo para la sociedad”, indicó un usuario.

Los pacientes están a la espera de que el interventor les responda por lo que están pidiendo: entrega óptima de medicamentos y asignación de cirugía.

Las protestas en Bogotá

Estas protestas se llevaron a cabo en el Día sin carro y sin moto en Bogotá, lo que complicó la movilidad de quienes se movilizan por la calle 26, sobre todo quienes salen del Aeropuerto El Dorado.

Los bloqueos fueron intermitentes y afectó el servicio de Transmilenio por esta troncal de la calle 26.