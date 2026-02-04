Conductor denuncia desacato de tutela por parte de Nueva EPS y advierte riesgo para usuarios

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

SALUD

Continúa la ola de quejas de usuarios de la Nueva EPS por fallas en la prestación en el servicio de salud.

Caracol Radio conoció la historia de un conductor de servicio público que denunció el presunto desacato de un fallo de tutela por parte de Nueva EPS, luego de que un juzgado ordenara la entrega urgente de unas gafas, necesarias para el ejercicio seguro de su labor.

El Juzgado 52 Laboral del Circuito de Bogotá concedió el amparo constitucional del derecho fundamental a la salud de Jorge Enrique Pinzón Gómez y ordenó a Nueva EPS autorizar los lentes en un plazo máximo de 48 horas, y a la óptica encargada entregarlos en un término de 15 días, decisión que, según el paciente, no ha sido cumplida.

Le puede interesar: Defensoría convoca reunión clave con Nueva EPS mientras avanzan diálogos con Colsubsidio

“Yo transporto vidas. Manejo un bus de servicio público y no veo bien. Mis lentes están obsoletos y veo borroso”, afirmó Pinzón Gómez, quien asegura que solicitó el cambio de lentes hace más de cinco meses sin recibir respuesta efectiva de la EPS.

De acuerdo con el conductor, la situación se agrava porque su licencia de conducción está próxima a vencerse.

“En marzo se me vence la licencia y no puedo renovarla sin lentes. Es una situación urgente”, explicó a Caracol Radio.

Si bien el fallo judicial también advierte que el costo de la montura debe ser asumido por el accionante, obliga a la EPS a garantizar la autorización de los lentes formulados. Sin embargo, el afectado sostiene que, pese a interponer un incidente de desacato, tampoco ha recibido respuesta.

“Coloqué tutela, no me contestaron. Coloqué desacato y tampoco me han contestado. Estoy trabajando en riesgo”, señaló a este medio de comunicación.

El señor Pinzón hizo un llamado a las autoridades para que se garantice el cumplimiento inmediato de la orden judicial.

“No es solo mi salud, es la seguridad de las personas que transporto todos los días”, puntualizó.

Las deudas de la Nueva EPS

Las denuncias de embargo de los clinicas y hospitales y la cancelación de dispensadores de medicamentos como Colsubsidio, obedecen a varias deudas represadas de esta EPS.

Según la Contraloría, la Nueva EPS reportó 22,7 millones de facturas pendientes por procesar, con un valor global de $22,1 billones.