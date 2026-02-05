Continúa el calvario para usuarios de la Nueva EPS en Cúcuta por la no entrega de medicamentos

Cúcuta.

La crisis en el sector salud se sigue evidenciando en Cúcuta con las largas filas de usuarios esperando poder lograr una atención oportuna, la entrega de sus medicamentos y citas con médicos especializados.

Una de las usuarias afectadas con esta problemática aseguró a Caracol Radio que lleva varios meses sin recibir el tratamiento necesario para la enfermedad pulmonar que padece.

“Tengo ya 4 o 5 meses que no me entregan los medicamentos y yo tengo una enfermedad en el pulmón que se llama EPOC. La respuesta que me da es que no hay disponibilidad”, relató.

La paciente criticó que el seguro de salud se paga de manera oportuna pero no se ve reflejado de la misma manera en el servicio.

“El seguro sí se lo cobran a mi esposo, se lo descuentan mensual, pero no hay atendimiento ni para él ni para mí, ni citas médicas”, afirmó.

Según la mujer, las dificultades abarcan todos los servicios que ofrece la Nueva EPS, desde los medicamentos hasta los procedimientos especializados, pues lleva dos años esperando la aprobación de una resonancia, pero no ha sido posible.

“Tengo una resonancia que ya entró para dos años y no me la han hecho, he tenido que renovar la orden una y otra vez sin lograr que me asignen la cita. Además, ya tengo tres meses que no me dan los medicamentos. La respuesta que le dan a uno es que no hay, que eso no es culpa de ellos, ya acumulé varias fórmulas pendientes sin solución”, explicó.

Al no recibir el tratamiento correspondiente, la paciente aseguró que ya ha presentado algunas afectaciones en su salud.

“Malísima, porque ya tengo tos otra vez. Me mandaron unas vitaminas para el pulmón y no las tengo, entonces ya me está afectando otra vez”, contó.

La mujer, que se desplaza desde el barrio Simón Bolívar, busca soluciones en diferentes sedes y droguerías autorizadas por la EPS, pero el resultado no ha sido favorable.

“Mi esposo también enfrenta demoras en exámenes médicos importantes, lo que ha venido incrementando la preocupación para nosotros”, concluyó.