Bogotá

EN VIVO 🔴Día sin carro y moto en Bogotá: Conozca el estado de las principales vías de la capital

Conozca cómo está la movilidad en las diferentes vías de la ciudad y cambios en los servicios de TransMilenio por este Día sin carro y moto.

Día sin carro y moto en Bogotá

Día sin carro y moto en Bogotá

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad