EN VIVO 🔴Día sin carro y moto en Bogotá: Conozca el estado de las principales vías de la capital

Este 5 de febrero se realiza la jornada del Día sin carro y moto en Bogotá con la que se busca promover en la ciudadanía la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible como caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público. Omitir e incumplir esta medida, que se realiza como resultado de la Consulta Popular de 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero, conlleva una multa de $633.200, tal y como lo señala el Código Nacional de Tránsito en la infracción C.14. De este modo, desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche los vehículos particulares no podrán transitar por las vías de la ciudad. Siendo así, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) monitoreará el impacto ambiental de la jornada a través de 19 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire en Bogotá. Además, se realizarán operativos para el control de los vehículos que sí pueden transitar, según las excepciones de la medida. La Alcaldía de Bogotá mencionó que hay varias alternativas para movilizarse durante la jornada. El distrito informó que "se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada". La multa por movilizarse en vehículos que tienen la restricción durante el Día sin Carro en Bogotá es de 633.000 pesos y la inmovilización del automor. De acuerdo con la Alcaldía, hay unas excepciones para algunos vehículos durante este Día sin carro.