A la cárcel un hombre señalado de abusar sexualmente de su hija de 12 años en San Jacinto

Un juez promiscuo municipal de San Jacinto, Bolívar, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 38 años, señalado como el presunto responsable de abusar sexualmente de su propia hija de 12 años. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido de manera sistemática durante el año 2024.

El relato judicial detalla un patrón de violencia y manipulación extrema. El capturado aprovechaba las noches, mientras su pareja y sus otras hijas dormían, para someter a la menor. Para evitar ser descubierto, presuntamente le vendaba los ojos a la víctima, le tapaba la boca y la intimidaba asegurando que, si hablaba, asesinaría a su madre y abusaría también de sus hermanas.

Captura y judicialización

La captura se hizo efectiva el pasado 16 de enero en un parque principal de San Jacinto por unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. Durante las audiencias preliminares, el ente acusador imputó el delito de Acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.

Pese a la gravedad de los testimonios y los elementos probatorios recaudados, el hombre negó su responsabilidad. Sin embargo, debido al peligro que representa para la víctima y su núcleo familiar, el juez ordenó su traslado inmediato a una prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.